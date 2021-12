Aún fragmentada, la oposición enfrentó el dibujo de Guzmán

También su advertencia de que se paga Impuesto a las Ganancias por ganancias que no existen, y esto es muy grave para quienes cada 4 palabras mencionan, como una muletilla, la palabra "producción".

Un ejemplo del bajo nivel del debate del FdT lo expuso otro salteño, Emiliano Estrada (más interesante comentar que las tonterías del entrerriano Tomás Ledesma, casi un folletín adolescente).

Él cuestionó el 'tecnicismo' utilizado por los economistas -Ricardo López Murphy, Javier Milei, José Luis Espert, Martín Tetaz... - y fundamentó su apoyo al proyecto de Presupuesto en la cantidad de dinero que recibiría la provincia de Salta.

Es decir que Estrada se manifestó como un militante de la idea de que el fin justifica los medios. Todo un riesgo incurrir en ese desvío cuyas consecuencias pueden resultar preocupantes para las propias instituciones que él representa.

Al reivindicar el recibir partidas presupuestarias sin importar los 'tecnicismos', Estrada está justificando la emisión de moneda sin respaldo o sea que reivindica la inflación. Es más: luego habló con una frivolidad llamativa que los economistas de la encuesta que elabora el BCRA se habían equivocado pronosticando una inflación superior a la acumulada en 2021, y mencionó números como 54% y 43% de variación de precios como si eso no tuviera gravísimas consecuencias socioeconómicas para la población.

Obviamente que es inmoral un sistema democrático que omite abordar las consecuencias de tamaña inflación y que no ubica como prioridad reducir fuertemente esas variaciones de precios.

Estrada dijo que, al fin de cuentas, en todo el mundo la situación es complicada y Estados Unidos también está con terrible déficit fiscal, motivo por el cual no es tan grave que la Argentina tenga déficit fiscal.

A Estrada le falta información: ese déficit fiscal que, en parte provoca inflación, explica la formidable caída en popularidad de Joe Biden y también la decisión de la Junta de la Reserva Federal de iniciar un incremento de sus tasas de interés desde 2022.

Estrada, por mencionar este discurso como ejemplo de las inconsistencias del FdT para no utilizar siempre las mismas ridiculeces del banquero comunista Carlos Heller, se quejó que los municipios no recibían una distribución de impuestos aplicados a la exportación de soja pero jamás se ha preguntado si los municipios, al igual que toda la economía argentina, no deberían buscar su propio equilibrio fiscal o sea no tener que financiarse con más impuestos cobrados a los que producen.

Y mencionó a las pymes como el objeto de la preocupación del Gobierno. Pero ¿ignora Estrada el desastre que le provoca a las Pymes la política impositiva del FdT que reitera y amenaza profundizar el proyecto de Presupuesto en cuestión? ¿Cómo puede afirmar que las Pymes del interior avalan las ideas del FdT? ¿Con qué Pymes del interior ha hablado el tal Estrada?