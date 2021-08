Nunca me llego el sobrino del perro, nunca me lo enviaron Nunca me llego el sobrino del perro, nunca me lo enviaron

En declaraciones a radio Mitre, la mujer habló de la importancia que tienen los perros en su vida y recordó el vínculo que tenía con su mascota Felipe: “Estaba donde estaban mis hijos. Cuando necesitaba encontrarlos lo buscaba a él”.

Acusó que al perro lo mató un oficial de la Bonaerense, fuerza a la que está enfrentada ya que la vinculó con la desaparición y la muerte de su hijo Facundo. Consideró que se trató de “un mensaje” de la fuerza: “Al perro lo mataron de una forma cruel, lo pasaron por encima, como diciendo: ‘Hasta dónde somos capaces de llegar’”.

Criticó que “nunca más” se contactaron con ella desde el Gobierno nacional: “Si les sirve, les sirve y si no les sirve, no les sirve”. Se definió como “apolítica” y dijo que cree “más en los perros que en las personas”.

El caso Facundo Astudillo Castro

Facundo fue hallado muerto el 15 de agosto de 2020, casi dos meses después de haber salido de su casa. Su cuerpo estaba en estado de descomposición avanzada. La autopsia determinó que la muerte se produjo luego de una asfixia por sumersión. Se detectaron en el cuerpo algas coincidentes con las del lugar. No pudo determinarse con rigor científico si la muerte fue producto de un suicidio, homicidio o accidente.

El joven había salido de su casa en Pedro Luro, el 20 de abril (en plena cuarentena estricta por el coronavirus) para visitar a su ex novia que vivía en Bahía Blanca. Iba a ir haciendo dedo.

Ese día, dos policías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, interceptaron a Facundo y le labraron un acta por violar la cuarentena. La familia sostiene que esto ocurrió a las 10 horas. Al momento de demorarlo, le tomaron la última foto que se conoce de él, apoyado contra una patrulla policial. También fotografiaron su carnet de conducir.

Según la investigación, más adelante, la Policía lo interceptó en el acceso a la localidad de Teniente Origone, donde le requirieron documentación. Tres testigos afirman haberlo visto allí cerca de las 15:30 cuando dos policías, en una camioneta Toyota Hilux con la puerta trasera abierta, le indicaban que subiera.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez no consideró motivo suficiente para aducir que Facundo Astudillo Castro fue secuestrado por la Policía, entre otros motivos porque el oficial Alberto González asegura haber interceptado al joven unos 26 kilómetros más adelante de lo que los testigos mencionan, en la ruta 3, y le tomó una foto a su carnet de conducir. Este oficial interrogó a Facundo, quien habría respondido que se dirigía hacia Bahía Blanca y no contaba con permiso de circulación, por lo que el oficial consultó mediante radio a la Comisaría de Médanos sobre qué hacer, quienes le instruyeron dejarlo ir. De acuerdo con Alberto González, Facundo continuó camino en una Renault Duster Oroch gris oscuro.

El 5 de junio se formalizó una denuncia por averiguación de paradero.

Tras semanas de rastrillajes en la zona, el 15 de agosto un pescador encontró un cuerpo "esqueletizado" y una mochila en la zona conocida como Cabeza de Buey, en Bahía Blanca, la cual había sido rastrillada sin éxito por la Policía 48 horas antes. El fiscal federal Ulpiano Martínez pidió la intervención de peritos de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense

A 30 metros del cuerpo, se encontraron zapatillas y ropa, coincidente con la que vestía Facundo al momento de su desaparición. Su madre reconoció las zapatillas, y sugirió que por el buen estado en que se encontraban, sin siquiera tierra encima, habían sido plantadas en ese lugar junto con el cuerpo

Cristina Castro asegura que a su hijo lo mataron y apunta contra la Policía Bonaerense. Dijo que están descartadas las posibilidades de suicidio o accidente en el cuerpo sometido a la autopsia en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Señaló que la víctima “murió por asfixia, tuvo una muerte traumática” y que todavía no se determinó si fue “por sumersión o por estrangulamiento”.