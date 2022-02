Al fuego en Corrientes, Juan Cabandié envía tuits y un secretario

El miércoles, Gustavo Valdés subió la apuesta y usó una frase de Cristina Fernández para descalificar a Juan Cabandié: "Cristina -Kirchner- dijo que hay ministros que no funcionan", indicó el mandatario local en referencia a las palabras de la vicepresidenta en la carta dirigida a Alberto Fernández tras la derrota en las primarias del año pasado (la expresidente entonces había hablado de "funcionarios que no funcionan") y como crítica al funcionario nacional, que hasta ahora no visitó la provincia.