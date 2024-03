Aprobaron ley para prohibir TikTok en USA o forzar su venta

En defensa de TikTok

Quienes se oponen al proyecto de ley dijeron que el gobierno no debería dedicarse a prohibir negocios y plantearon preocupaciones sobre la libertad de expresión.

También dijeron que TikTok ha tomado medidas para abordar las preocupaciones sobre su propiedad, incluida la garantía de que todos los datos de los usuarios estadounidenses se almacenen en unaOráculo, no en el extranjero, y que los temores sobre el servicio son exagerados.

La legislación exige que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, se deshaga de su empresa o la plataforma será prohibida en las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web en USA.

ByteDance tendría poco más de 5 meses desde la promulgación del proyecto de ley para cumplir.

“Este proyecto de ley no resuelve nuestros problemas de privacidad de datos y perjudica a usuarios inocentes cuyo sustento y existencia se sustentan en esta aplicación. No cuenten conmigo ”, dijo el representante Maxwell Frost (demócrata por Florida), el miembro más joven del Congreso.

170 millones de estadounidenses usan TikTok: no es un tema menor.

Contra TikTok

"Este proyecto de ley no se trata de censura, se trata de lo contrario de la censura, que es propaganda y propaganda extranjera que enfrenta a estadounidenses contra estadounidenses o desprioriza ciertos temas de hashtags que son problemáticos" para Beijing, dijo el representante Mike Gallagher (Republicano de Wisconsin), quien redactó el proyecto de ley con la Casa Blanca y el representante Raja Krishnamoorthi (Demócrata de Illinois).

Los legisladores y funcionarios de la administración han expresado su preocupación de que Bytedance entregue los datos de los usuarios estadounidenses al gobierno de China. La compañía ha dicho que no ha recibido ninguna solicitud de este tipo y que no cumpliría si la recibiera. Los críticos del proyecto de ley TikTok dicen que se está señalando injustamente a la empresa.

Lo que viene

Cuando se le preguntó cómo manejará la cámara la medida, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (Demócrata de Nueva York), se negó a decir si la sometería a votación.

Schumer dijo que consultaría con los presidentes de los comités demócratas "para ver cuáles serían sus puntos de vista". El presidente Joe Biden ha dicho que firmaría el proyecto de ley si llegara a su escritorio.

Pero el Senado no está obligado a tratar el proyecto.

TikTok, al que acceden más de 170 millones de estadounidenses, ha rechazado los esfuerzos anteriores para controlarlo. En 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir la aplicación mediante una orden ejecutiva.

Los tribunales bloquearon ese intento. En los últimos días, Trump criticó el proyecto, indicando que su posición había cambiado .

"Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas en TikTok", dijo Trump en CNBC.

Varios senadores dijeron que aún no habían recibido ningún nuevo contacto de TikTok. El proyecto de ley quedará bajo la jurisdicción del Comité de Comercio. "Es difícil predecir el comité en este momento", dijo la senadora Shelley Moore Capito (Republicana de Virginia Occidental), miembro del panel.

Cabildeo

Para luchar contra una posible prohibición, TikTok ha gastado millones en cabildeo en Washington en los últimos años. Desde 2019, la empresa matriz ByteDance ha gastado aproximadamente US$ 21,3 millones en cabildeo federal, según OpenSecrets, una plataforma no partidista que rastrea el dinero en la política, y un análisis de los formularios de divulgación de cabildeo realizado por The Wall Street Journal.

ByteDance ha ampliado su propio equipo de políticas públicas en los últimos años, además de recurrir a las filas de cabilderos de DC, incluidos ex miembros del Congreso como el ex líder de la mayoría del Senado, Trent Lott (Republicano de Mississippi), el ex presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, Joe Crowley. (Demócrata de NY) y los ex representantes Jeff Denham (Republicano de California) y Bart Gordon (Demócrata de Tennessee) según registros públicos.

ByteDance también reclutó al asesor de Trump desde hace mucho tiempo, David Urban, mientras que la ex alta funcionaria de la Casa Blanca Kellyanne Conway ha abogado contra la prohibición de TikTok en nombre del Club for Growth, un grupo conservador que se opone al cierre de la aplicación de video.

Conway advirtió a los republicanos que TikTok tiene usuarios en todos los distritos y que una prohibición podría provocar una reacción violenta de los votantes, según una persona familiarizada con las discusiones. También habló con Trump sobre las complicaciones de restringir TikTok, según la persona.

ByteDance también contrató empresas de asuntos públicos para ayudar a afinar su mensaje tanto para los legisladores como para una audiencia más amplia. La compañía trabajó con Seven Letter, una firma de comunicaciones bipartidista, en una extensa serie de grupos focales y encuestas antes y después del testimonio de Chew ante el Congreso el año pasado, según alguien familiarizado con el proyecto. Seven Letter se negó a comentar sobre el proyecto.

