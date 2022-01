La seducción de Villa Traful, en el Nahuel Huapi

La economía de Villa Traful se basa precisamente en el turismo (pesca deportiva, trekking, y andinismo pero por estar en un Parque Nacional, la pesca y el andinismo requieren autorización. La pesca es en el río Machónico y Pichi Traful, el lago Traful y el arroyo Catarata, hábitat para el salmón encerrado, trucha arco iris, marrón y fontinalis).

Villa Traful, 5 días en 5 minutos en el paraíso patagónico

Belleza

Villa Traful destaca por sus paisajes y su naturaleza intacta, bosques de coihues y la cordillera andino patagónica.

En enero 2022, la escasa capacidad de alojamiento de Villa Traful fue colapsada, según el diario La Mañana de Neuquén, "por lo que algunos visitantes tuvieron que pasar la noche en sus autos. Omar Torres, presidente de la Comisión de Fomento de Villa Traful, explicó que el volumen del turismo que recibieron este año superó las expectativas de los prestadores turísticos de la localidad. Él solicitó que los visitantes lleguen siempre con reservas de alojamiento."

villa traful 2.jpeg Villa Traful, bosque templado húmedo.

"Queremos que el turista que visita Traful, se vaya contento y no enojado porque no consiguió hotel o un camping donde parar", dijo Torres. "Nos ha pasado que nos hemos encontrado mucha gente durmiendo en los vehículos y eso no está bueno".

Desde el Ministerio de Turismo neuquino aconsejaron que los turistas siempre reserven una cama con antelación, para evitar que se queden sin un sitio para dormir o que tengan que recurrir a alojamientos no habilitados, donde corre riesgo su seguridad.

"Estamos colapsados de tanta gente pero... está todo el mundo trabajando": el cierre de las fronteras con Chile benefició a Villa Traful.

"Febrero viene muy bien, va a pasar algo similar, no se va a cortar, la gente va a seguir transitando por toda la zona Sur", dijo Torres.