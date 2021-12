Terrible: Domingo 12/12, en Abu Dhabi será a todo o nada

Ahora todo queda pendiente para Abu Dabi, con ambos empatados a puntos y con el título en juego para el que acabe por delante.

A Max le convendría un doble cero: si Verstappen y Hamilton quedaran fuera de competencia, el campeón sería Verstappen porque ha ganado 9 carreras y Hamilton 8. Obsevando lo acontecido en Jeddah, el circuito saudí, a nadie le queda duda de que intentará forzar el accidente en Abu Dhabi.

https://twitter.com/F1/status/1467622057387216896 Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

https://twitter.com/F1/status/1467618328332099586 So, so close to a second podium of the season for @OconEsteban!@ValtteriBottas got him on the line #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/fYaONE7EPm — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Definir en Abu Dabi ya ocurrió en Fórmula 1 hace un lustro, entre Nico Rosberg, y Lewis Hamilton. Rosberg fue el campeón. Hamilton perdió en Abu Dhabi competencias decisivas en 2007 y 2010, pero ganó en 2008.

Pero estar en igualdad de puntaje (369,5) en la última carrera sólo ocurrió en 1 de las 28 veces en que se definió el título en esa competencia final: Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni en 1974, ambos con 52. Una cita trágica con la muerte de Helmuth Koinigg pero nada detuvo la carrera en el circuito estadounidense de Watkins Glen (Nueva York). Fittipaldi terminó 4to., Regazzoni quedó fuera de la zona de puntos, y el brasilero se coronó bicampeón con McLaren, que así obtuvo su 1er. Mundial de Pilotos.

En 17 de las 28 veces en que el título se definió en el último GP, ganó quien llegó líder (en este caso es Verstappen). Será la 3ra. vez que en el lujoso circuito Yas Marina se decide el campeón. Lewis Hamilton logró su 8va. victoria de la temporada 2021 (la N°103 de su carrera en la F1), pero Max Verstappen fue muy duro.

https://twitter.com/F1/status/1467599911772254208 TEAM STANDINGS



Mercedes have a 28-point cushion over Red Bull going into the final round #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Tz0qatzG3z — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Hamilton, heptacampeón, dijo tras la carrera que había sido complicado no caer en las trampas que le tendió el neerlandés: "Estoy agradecido porque no nos fuimos los 2 fuera. Lo más importante es acabar estas 2 carreras pero será difícil, vistas las circunstancias. Estaba claro que otros querían pasar a otro nivel a la hora de adelantar (N. de la R.: referencia a Verstappen), así que quise mantenerme en la pista y librarme de problemas. Estoy agradecido por tener un alerón delantero al final. No nos rendimos. Hoy he visto una emoción y pasión en mi equipo que no había visto en los últimos 10 años".

Acerca de la acción más polémica de Verstappen él dijo: "No he entendido por qué ha pisado el freno con fuerza, le he dado desde detrás y ha seguido hacia delante, me han dicho que me tenía que dejar pasar, pero no ha sido fácil. Max estaba dejándome pasar antes de la zona de DRS para luego usar él el DRS, pero no soy estúpido".

Verstappen se ha quejado de la sanción de 5 segundos: "Ha sido una carrera llena de suceso. Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Es lo que es, no quiero de hablar de ello. No tenemos que buscar titulares, no se lo merecen. Mi opinión es distinta a la de los comisarios. Tenemos los mismos puntos y es emocionante para la F1. Pero hablamos más de líneas blancas y penalización que de F1, y eso es una pena".

En cuanto al incidente en el que él frenó y Lewis le golpeó por detrás ha señalado. "Ralenticé porque le quería dejar pasar. Él no me quería adelantar y nos tocamos. No entiendo qué sucedió ahí".

https://twitter.com/pedrodomg/status/1467576559271825417 Toto Wolff. En slow motion, enfurecido por lo que hizo Verstappen.



Va a ser el capítulo más visto de Netflix pic.twitter.com/lQEcXwaaHJ — Pete Dominguez (@pedrodomg) December 5, 2021

Insólito que Verstappen resulte tan cínico. Es evidente que Verstappen apostó a que Hamilton lo embistiera, ambos quedaban fuera de competencia y quedaba casi definido el título de campeón.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, buscó vestirse de prudente: "Tenemos que ver la telemetría, pero no quiero ir demasiado lejos. Pensamos que (Max) levantó (el pie del acelerador) para tener DRS luego, pero prefiero esperar a la telemetría. No hubo ninguna colisión, pero pudo haberlas. Nos gustaría tener grandes carreras y que gane el mejor. Verstappen fue muy duro, pero también hay que destacar lo bien que estuvo en la segunda resalida".

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha señalado: "No aceptamos este resultado final, nuestros ingenieros lo están revisando. Creo que podemos demostrar que no hubo 'brake test', creo que Hamilton juzgó mal a Verstappen. Por esta maniobra se nos rajó el neumático".