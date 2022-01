Usaron LCD para tratar la depresión y descubrieron esto

Hasta ahora, los compuestos similares al LCD solo se han estudiado en ratones. Pero si tales análogos psicodélicos funcionan en humanos, podrían ser el comienzo de una nueva familia de productos farmacéuticos.

LCD en el cerebro

La necesidad de tratamientos eficaces contra la depresión es profunda. La OMS estima que 280 millones de personas padecen la afección, y en muchos de ellos las terapias disponibles no funcionan.

El LSD, la psilocibina (el ingrediente principal de los hongos mágicos) y otros psicodélicos podrían funcionar por sus efectos en el cerebro.

Los estudios han demostrado que una dosis única de psilocibina puede ofrecer alivio de la depresión durante meses. El año pasado, un ensayo clínico con éxtasis demostró que puede aliviar el trastorno de estrés postraumático.

Cómo estos alucinógenos ejercen sus efectos en el cerebro sigue siendo un misterio.

El LSD, la psilocibina y otros compuestos psicodélicos se unen a una clase de receptores para el neurotransmisor serotonina (5-HT 2A R). Los receptores desencadenan dos efectos: inician una gran cantidad de respuestas celulares y reclutan otras proteínas llamadas beta-arrestinas que modulan la actividad de GPCR.

Trabajos previos en personas mostraron que los alucinógenos activan fuertemente las vías GPCR y beta-arrestina.

Los resultados de la más reciente investigación sugirieron que compuestos como la serotonina que evocan más actividad de beta-arrestina y menos actividad de GPCR se asociaron con actividad antidepresiva sin alucinaciones.

image.png El químico suizo Albert Hofmann fue el primero en sintetizar el LSD en 1938.

No es la primera vez que se usan psicodélicos

Los compuestos que muestran potencial terapéutico no alucinógenos no son los primeros de la historia.

El medicamento Lisuride que se usa para tratar la enfermedad de Parkinson y las migrañas, se comercializó por primera vez en la década de 1970. Pero el compuesto interactúa con muchos receptores en el cerebro y tiene efectos secundarios como náuseas y presión arterial baja.

En 2020, investigadores estadounidenses informaron en Nature que un análogo no alucinógeno del compuesto psicodélico llamado tabernanthalog mostró efectos antidepresivos en roedores.

El año pasado en la revista Cell, el mismo equipo informó sobre compuestos no alucinógenos relacionados que parecen incluso más potentes.

Delix Therapeutics está trabajando para comercializar estos compuestos y drogas experimentales no alucinógenas relacionadas como tratamientos para la depresión y otras afecciones. La directora médica de la compañía, dice que espera que comience sus primeros ensayos clínicos a finales de este año.

Si alguno de los nuevos compuestos funciona para mejorar la salud mental de manera tan efectiva y rápida como parecen hacerlo los psicodélicos, cambiaría la atención de salud mental para siempre.

Pero incluso si estos primeros compuestos no pasan la prueba, los nuevos conocimientos estructurales sobre cómo funcionan estos compuestos brindan una hoja de ruta para eliminar las alucinaciones de los tratamientos.

* Fuente: "No hallucinations? LSD relatives appear to treat depression in mice, without obvious side effects" de Science.