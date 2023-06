Silvia Süller vs. Jorge Rial: Romance secreto y 'estafa'

image.png Jorge Rial y un nuevo escandalo con Silvia Süller.

Además, lo acusó de haberla estafado. "Todos sabemos que es una mala persona. Yo, en el año 96, saqué mi CD, Süllermanía, era un contrato re gordo y me dijo 'tené confianza en mí, está todo bien', yo confié, se lo puso todo a su nombre y yo en 26 años nunca vi una sola moneda de mi Süllermanía, me lo robó", sostuvo.

"Me censuró de América, me bajaba, cuando me llamaban de otros programas, levantaba el teléfono y me hacía bajar. A la misma hija se lo hizo. Me agarra como un déjà vu, siento como que soy Morena".

Recordemos que Morena Rial pasó por algunos programas de televisión a contar fuertes detalles sobre su historia de vida y, hasta el momento, Jorge Rial no salió a dar su versión. Pero según contó Ángel de Brito, el conductor hizo algunos llamados para que se deje de hablar del tema. Aunque no fue la única.

Agustina Kämpfer, ex pareja de Rial, rompió el silencio y lanzó explosivos mensajes en respuesta a las duras declaraciones que hizo Morena Rial en A la Tarde y LAM (América) sobre la mala relación que tuvieron cuando la periodista era pareja de su padre Jorge Rial.

Sin dudas, quien debería estar haciendo estas aclaraciones es su propio padre, que sabe tan bien como yo cómo han sido las cosas. Pero ya que él decide no hacerlo (él calla, a pesar de saber lo que yo callo), no tengo otra opción que tomar esta posta. Y no tengo dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario", afirmó

Por último, además de develar que su paso por la vida de Rial fue un "completo infierno", la periodista finalizó: “Esta es la única verdad de la historia, aunque no es la historia completa: los detalles son un viaje en un tren del horror. Quizás, ahora puedan entender mejor el motivo por el que publiqué ‘Las parturientas’, un libro sobre mujeres a las que les hicieron atravesar infiernos infinitos durante sus embarazos”, remarcó. “Y antes de terminar, aclaro: no voy a ir a ningún living de televisión, ni voy a bajar la ventanilla del auto para ahondar en esto. El motivo no es divismo, ni generación de suspenso, es solo que me hace muy mal. Gracias por leerme".

Más contenido en Urgente24:

Cuándo jugará Lionel Messi su primer partido en Inter Miami

Nuevo centro de ski abrirá en la ruta de los 7 lagos

Chevrolet durmió a uno de sus modelos made in Argentina

El Trece inestable: ¿Programa estrella cambia de horario?

Intestino obstruido: Síntomas para ir al médico de inmediato