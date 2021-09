ABBA vuelve con música nueva y un llamativo viaje al pasado

A través de un vivo en su cuenta de Youtube, la banda confirmó el lanzamiento de dos nuevas canciones, un álbum nuevo y una serie de shows con versiones digitales de ellos mismos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCTU7JeEj0af%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOqp4eTcLHF7PZCil8ozu8TAcoPXsoLnmZBfTPA0YaXTNmO1DiMpG2rXCVltte7ub3W0k2PlW7ZByuSloOn7yNg1mglVGZCwc5PZCNBamZAw6ZBIXJYHlKSLaTQcUgGVFstrK3M3URKVSGCfKtGPZBVijViIlUTMgwZDZD View this post on Instagram A post shared by ABBA Voyage (@abbavoyage)

Björn Ulvaeus y Benny Andersson se reunieron en Londres para realizar el anuncio desde el estudio mientras Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog se sumaron de manera virtual.

“Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum”, explicaron.

Los dos temas a los que se refieren son ”I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”, que fueron grabadas en el 2018 cuando comenzaba a plantearse el regreso de ABBA pero que no pudieron ser publicadas hasta este jueves (2/9).

ABBA - I Still Have Faith In You

En cuanto a las demás noticias, su próximo álbum “Voyage” estará disponible el 5 de noviembre y la serie de shows virtuales se realizarán en un estadio que está siendo construido en Londres para esta misma ocasión.

“ABBA Voyage”, cómo titularon al espectáculo que comenzará en mayo del 2022, contará con 22 canciones y ofrecerá la experiencia de viajar al pasado.

Un viaje al pasado

Aparte de la pandemia, fue una cuestión tecnológica la que retrasó el regreso de ABBA. Y es que, para sus nuevos shows, ninguno de los cuatro integrantes estará en el escenario. Al menos no como uno creería.

Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog van a cantar en vivo pero la audiencia podrá ver a sus versiones de los ‘80 con las ropas y peinados característicos de la época.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCTU7AXcj-kX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOqp4eTcLHF7PZCil8ozu8TAcoPXsoLnmZBfTPA0YaXTNmO1DiMpG2rXCVltte7ub3W0k2PlW7ZByuSloOn7yNg1mglVGZCwc5PZCNBamZAw6ZBIXJYHlKSLaTQcUgGVFstrK3M3URKVSGCfKtGPZBVijViIlUTMgwZDZD View this post on Instagram A post shared by ABBA Voyage (@abbavoyage)

¿Cómo? Con una tecnología similar a la que se utiliza en Hollywood para crear personajes con CGI, un grupo de 850 diseñadores de la Industrial Light & Magic -compañía de efectos especiales fundada por George Lucas- creó réplicas virtuales de los cuatro miembros de ABBA a los que bautizaron como “ABBA-tares”.

“Realmente estamos navegando en aguas desconocidas. Con la ayuda de nosotros mismos más jóvenes, viajamos hacia el futuro ", expresó emocionado Benny Andersson.

La reacción de la gente

https://twitter.com/MrBarbaRoja/status/1433489503717572610 ABBA es una banda importantísima en mi vida y jamás creí que me tocaría el anuncio de un nuevo álbum; hoy el mundo es un lugar maravilloso. pic.twitter.com/3Md0GKi1uN — Héctor A. (@MrBarbaRoja) September 2, 2021

https://twitter.com/Danidramon_97/status/1433494745045680136 ABBA ESTÁ CONSTRUYENDO UN PUTO ESTADIO SOLO PARA EL CONCIERTO QUE DARÁN EN LONDRES



SOLO ABBA PUEDE SER ASÍ DE GRANDE pic.twitter.com/M1j6v4sROz — Danny Sångo (@Danidramon_97) September 2, 2021

https://twitter.com/sofiaguiarr/status/1433491377355169794 yo, escuchando las nuevas canciones de ABBA: pic.twitter.com/TD5C5OCsHg — sof (@sofiaguiarr) September 2, 2021