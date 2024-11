La Iglesia en México pide mano dura contra la narcoviolencia

“Se están creado puentes, al menos hay diálogo. La idea del encuentro fue discutir cómo trabajar en conjunto por la reconstrucción social, y los religiosos expusieron ejemplos locales de trabajo comunitario que entienden como casos de éxito. El mensaje que expresaron a la funcionaria fue el de unidad, el de “ustedes solos no van a poder”.

Iglesia en la primera línea

La nula o poca relación entre la iglesia y el oficialismo se rompió tras el asesinato a balazos de dos sacerdotes jesuitas en una parroquia de la sierra Tarahumara, en junio de 2022. La brutalidad del crimen les convirtió en una de las voces más fuertes de aquel momento contra la política de seguridad de AMLO.

Pero la sucesora de AMLO, ahora parece escucharlos y los ha recibido ya en el primer mes en el poder. Comprende que los 15.000 sacerdotes desparramados en México están “en la primera línea de la batalla” contra la violencia. “Además de Chiapas, están pasando tantas cosas que nos preocupan en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, hay pueblos totalmente dominados por el crimen organizado”, siguió Castro en la entrevista con el medio español.

La Diócesis de San Cristóbal, en uno de sus últimos comunicados sostuvo que las autoridades “criminalizan” a los religiosos “comprometidos con la paz”, y exigía a los “tres niveles de Gobierno” un “alto total a la violencia desbordada en el Estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día con día viven nuestros pueblos”.

image.png El obispo Ramón Castro confirmó acercamiento con el gobierno para combatir el narco.

Ese es el principal problema de México y Ecuador: si no se enfocan en combatir a los funcionarios corruptos y desmantelar esa red siniestra, difícilmente tenga éxito su guerra contra los narcoterroristas.

Sheinbaum, enfocada en buscar las causa de al violencia, prometió el último mes reforzar el sistema de inteligencia para combatir el crimen organizado mediante la consolidación de un sólo sistema de Inteligencia nacional a través de la coordinación de todos los estados y las dependencias del área. Muchos dijeron que aquello solo era una “cortina de humo”.

Cuando ella estuvo en la gobernación de CDMX compró fentanilo a una empresa vinculada a Carlos Lomalí, presidente del Consejo Estatal del partido Morena en Jalisco, cuya propiedad ha estado bajo la vigilancia de la DEA por presunto tráfico de drogas. Asimismo, varias investigaciones han revelado nexo de su partido Morena con ciertos líderes de organizaciones criminales. Además, su partido Morena ha recibido financiamiento de banda narcos según medios mexicanos.

Sin embargo, la iglesia tampoco cree que el enfoque contra tal violencia sea el de Felipe Calderón que provocó un incremento de la violencia, la fragmentación de los carteles y ejecuciones extrajudiciales.

En diálogo con El País, Gregorio López Gerónimo (57 años), conocido como el padre Goyo, contó la consolidación y expansión del narco a lo largo de los años y concluyó: “La Iglesia tiene que salir al frente para hacer lo que el Estado no está cumpliendo”. Goyo fue expulsado de la diócesis de Apatzingán por integrar las autodefensas civiles que se formaron en la ciudad contra el narco.

El secretario general del Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor Ramón Castro, indicó que, si el Gobierno lo solicita, la iglesia pide actuar como mediadora entre grupos del crimen organizado para frenar la ola de violencia en el país.

"La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó, fue el sexenio en donde más asesinatos hubo, prácticamente 200 mil (homicidios dolosos), entonces, es evidente que no ha funcionado”, recriminó en conversaciones con Radio Fórmula.

