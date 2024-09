Fuerte reproche del premier belga al Papa Francisco por los abusos sexuales en la Iglesia

En uno de los testimonios recogidos por HLN, una actual sexagenaria cuenta que en 1982, cuando tenía 23 años y estaba embarazada, las monjas para las que trabajaba la llevaron a un hospital para dar a luz. Ese día fue sometida a una "esterilización forzada" bajo anestesia, y nunca pudo ver a su hija, "vendida" por varias decenas de miles de francos belgas.

"Los Pederastas siguen en funciones en la Iglesia"

Según el sacerdote flamenco jubilado Rik Devillé, fundador del comité de Derechos humanos de la Iglesia y autor de testimonios de víctimas de abusos que inspiró el documental “Godvergten” , el encuentro del Papa con las víctimas de los últimos años “es una reunión para salvar al Papa y a los obispos que no valdrá para nada”.

El Papa conoce todos los expedientes y ha declarado varias veces que encuentra abominable estos abusos...pero los sacerdotes pederastas permanecen al servicio de la Iglesia, pero más secretamente, sin ser cargos públicos

Sin ir más lejos, recién en marzo pasado el Vaticano expulsó del sacerdocio al ex obispo de la ciudad de Brujas, Roger Vangheluwa, 14 años después de haber sido corrido de su cargo eclesiástico tras admitir que había abusado de sus sobrinos: no ha sido excomulgado.

image.png Medio millar de niños belgas fueron violados por curas, entre 1950 a 1980: Un informe revela que 13 de las víctimas se suicidaron. Todos los crímenes quedaron impunes. Hay reportes actuales de abusos

No obstante, Francisco afirmó este viernes ante los reyes belgas desde el Castilo de Laeken que la Iglesia Católica está afrontando “la plaga” de los abusos a menores “con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo". Además, lamentó los casos de las 30.000 “adopciones forzadas” en Bélgica.

“Pienso en los dramáticos casos de abusos a menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo”, expresó ante la presencia del rey Felipe de Bélgica y miembros de la sociedad civil

Esta es la vergüenza que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella, y resolver el problema

image.png Papa Francisco en Bélgica

Desde el Castilo de Laeken, junto a los reyes belgas Felipe y Matilde, improvisó sobre sus discurso escrito y prometió esforzarse para "que no suceda más".

“Mi pensamiento va los santos inocentes de los tiempos del rey Herodes, pero es ahora cuando es la misma iglesia la que ha cometido este crimen y la Iglesia tiene que pedir perdón y resolver esta situación con humildad cristiana y hacer de todo para que no suceda más”, sentenció el Sumo Pontífice.

Un reproche del premier belga al Papa Francisco

En un momento, el primer ministro belga Alexander De Croo, le reclamó al Papa que no sirven las "meras palabras" de la Iglesia sino que “hay que dar pasos concretos” y “escuchar a las víctimas”, además de reconocer “las atrocidades” y hacer justicia.

No bastan las palabras. También hay que dar pasos concretos. No es sólo un imperativo moral, sino también un paso necesario para recuperar la confianza

image.png Las duras palabras del primer ministro en la ceremonia de bienvenida al pontífice han caído como una enorme ducha fría. Foto: Reuters

“La dignidad humana debe ser lo primero, no los intereses de las instituciones. Para volver a mirar hacia adelante, la Iglesia debe asumir el pasado”, declaró el jefe del gobierno belga.

En un feroz discurso, el primer ministro argumentó que "la fe es un punto de apoyo para muchos, pero no podemos ignorar las dolorosas heridas que existen dentro de la comunidad de fe católica y de la sociedad en general".

El rey Felipe de Bélgica también embistió contra la Iglesia por la "tardanza" en reconocer los crimenes sexuales, aunque elogió que Francisco haya condenado "la indescriptible tragedia de los abusos sexuales".

Se ha tardado demasiado en escuchar y reconocer sus gritos

En esta visita oficial del Vaticano a Bruselas, el Papa también habló sobre las ‘adopciones forzadas’ en ese país entre los años 50 y 70 del siglo pasado, y se disculpó en nombre de la Iglesia. Asimismo dijo que "aquello era lamentablemente el resultado de una mentalidad difundida en todos los estratos de la sociedad; hasta el punto que, quienes actuaban de acuerdo a esa mentalidad, pensaban en conciencia que estaban haciendo un bien, tanto para el niño como para la madre”.

“Con frecuencia las familias y otras entidades sociales, incluida la Iglesia, pensaron que, para quitar el estigma negativo, que desgraciadamente en esos tiempos afectaba a la que era madre soltera, sería mejor para ambos, madre e hijo, que este último fuera adoptado. Hubo incluso casos en los cuales a algunas mujeres no se les dio la oportunidad de decidir si quedarse con el niño o darlo en adopción”, añadió.

