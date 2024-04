Entre tensiones con Marcelo Tinelli, América TV abrochó a una vieja figura

El debut de Tinelli buscó ser una suerte de relanzamiento del célebre sketch Gran cuñado de VideoMatch. En esta oportunidad, el presentador entrevistó a la personificación de Javier Milei interpretada por el humorista Iván Martínez. Mientras tanto, en el holding de medios estaban atónitos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1784936136390955040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784936136390955040%7Ctwgr%5E8ba28fd03e542f37752d1dd7f3f168a1aacceddd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fgrupo-america-analiza-echar-marcelo-tinelli-su-debut-el-streaming-n575912&partner=&hide_thread=false [AHORA] Tinelli debutó en "Bondi" con una entrevista a "Milei". https://t.co/Jjklafs1rP pic.twitter.com/teKwUoGHU8 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 29, 2024

"Está haciendo contenido para sus redes, pero no para el canal que está desembolsando millones en su sueldo sin ver los resultados de todos los programas que prometió", le indicó una fuente cercana a las autoridades del canal al periodista Ignacio Rodríguez del Grupo Indalo.

Pero esto no es todo. Fuentes irrefutables del Grupo América expresaron a Urgente24 que el hastío para con Tinelli es tal que estarían analizando si su desembarco en el streaming es motivo suficiente para rescindir su contrato, a poco más de un año de haberlo firmado.

No caben dudas de que la apuesta que la empresa realizó por el conductor, con la esperanza de recuperar los números de rating que promediaba en el pasado, fue sumamente arriesgada. Y lamentablemente para el Grupo América, hasta ahora su incorporación no sólo no dio resultados, sino que la crisis y el estrangulamiento financiero que sufre se agravaron.

Mientras tanto y de manera insólita, Tinelli promociona un supuesto regreso de Bailando por un sueño para el segundo semestre y la cobertura de la Copa América en América TV. "Saldrá de su bolsillo, porque nosotros no tenemos presupuesto y además nunca se nos comentó nada de eso. Quizás es para sus redes", ironizó la fuente de Rodríguez.

