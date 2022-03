En duda: ¿Radio Mitre pierde otro periodista de renombre?

image.png

“Desde Mega me contactaron a fin de año en 2021. Yo estaba organizando unos proyectos para quedarme en Argentina y sonó el teléfono. Cuando me propusieron El Retador yo dije ‘Wow, es el show de talentos que yo quiero hacer’, porque veía la versión mexicana”, comenzó explicando el ex jurado de Showmatch, a lo que agregó: