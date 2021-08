América TV preparará homenaje a Mauro Viale: En qué consiste

Pero el homenaje no termina ahí. Y es que, en América TV decidieron que el estudio de televisión nº2 llevará el nombre del periodista. Dicho estudio, es donde Mauro Viale realizó sus mayores éxitos en el canal. "Me apena mucho que no pueda llenar ese lugar con su presencia real, con su discurso, su palabra, y con la fuerza que él tenía para transmitir y llegar tan fuertemente al público", explicó su ex esposa, Leonor Schwadron, a revista Gente.