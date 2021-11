Café y huevos aumentan riesgo de este cáncer, dice estudio

Identificar los factores de riesgo podría ayudar a tomar medidas de prevención. Identificar los factores de riesgo podría ayudar a tomar medidas de prevención.

Sin embargo, antes de profundizar en los resultados del estudio sobre los factores de riesgo como la dieta y los alimentos, veamos...

¿Qué es el cáncer de ovario?

La prestigiosa Clínica Mayo indica que el cáncer de ovarios "es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios. Las células se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo".

Este tipo de cáncer ocupa el quinto lugar como causa de fallecimientos por cáncer entre las mujeres y es el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino, indica la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Otros datos de interesantes es que:

El riesgo de una mujer de padecer cáncer ovárico durante el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 78.

durante el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 78. La probabilidad de morir de cáncer de ovario en el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 108.

Alimentos y dieta: Factor de riesgo de cáncer de ovario

Según los investigadores, uno de los factores de riesgo del cáncer de ovario es una dieta rica en grasas y alimentos como alcohol, café y huevos. Estos factores dietéticos podrían "aumentar significativamente el riesgo de cáncer de ovario", dijeron.

Sin embargo, el sitio especializado Eat This, Not That! advierte: "Debemos señalar una posible limitación de estas conclusiones relacionadas con el riesgo de cáncer de ovario: si bien este análisis incluyó más de 200 estudios anteriores, solo de dos a cuatro estudios analizaron cada uno de estos factores individuales".

Es importante tener cuidado antes de concluir firmemente que cualquiera de estos factores singulares causa absolutamente el cáncer de ovario.

Vale mencionar que, estudios anteriores también han asociado el consumo de alimentos como el huevo con el cáncer de ovario.

Investigadores de la Universidad Médica de Hebei, Cangzhou en China, realizaron un metanálisis con datos de 12 estudios elegibles que incluyeron 629,453 sujetos y 3728 casos de cáncer de ovario, obtenidos a través de la búsqueda bibliográfica en PUBMED, EMBASE y la base de datos Cochrane Library Central hasta agosto de 2013.

El estudio mencionó que, en comparación con aquellas personas con una dieta baja de huevos, las mujeres con una ingesta alta de óvulos pueden estar asociadas con un mayor riesgo de cáncer de ovario. Esta asociación la encontraron solo en estudios de casos y controles, y no en estudios basados en la población.