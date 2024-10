FIFA-AFA: El fuerte apoyo de Gianni Infantino a Claudio Tapia complica a Milei

“También le agradecería si pudiese transmitir mis felicitaciones a los miembros del Comité Ejecutivo elegidos con usted. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para darle las gracias por todos sus esfuerzos, trabajo, e importante contribución al desarrollo de nuestro deporte y a la promoción de sus valores, tanto en Argentina, como en América del Sur y en el resto del mundo.”

Esto es un gran punto que suma Tapia y AFA de cara a la batalla con el Presidente Milei y su banda, aunque estos tienen el poder de su lado.

Milei Fassi P.jpg Milei junto a Fassi, las caras visibles de la oposición a Tapia.

El golpe a Milei y Fassi

Este contundente apoyo complica las aspiraciones de Javier Milei y su nueva “mano derecha” Andrés Fassi (inclusive hay rumores que lo vinculan con el partido de LLA), ya que más allá del respaldo de FIFA, también recibió el de la justicia, que aprobó la asamblea de AFA completa. Por eso seguramente la Inspección General de Justicia no tendrá la “fuerza” para hacer caer la validez de la asamblea.

Pero esto no significa una victoria de la AFA actual ni mucho menos, ya que el golpe más fuerte de esta guerra lo dio Milei cuando les quitó todos los subsidios a los clubes y esto traerá una reacción en cadena. Los clubes sin ese apoyo económico comenzarán a tener problemas financieros (más de los que ya tienen), entonces antes de fundir y desaparecer no les quedará otra que aceptar las SAD, por eso esta guerra no está ganada por nadie. Veremos con que golpe responde Javier Milei y su banda.

