Explotó Rosario Central: Afiche contra Ángel Di María y balazo a 'Pillín'

El liderazgo de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, atraviesa horas difíciles. No fue una casualidad el paso al costado del entrenador Miguel Ángel Russo. Si bien logró un agónico triunfo ante el clásico rival, Newell's Old Boys, han ocurrido acontecimientos muy graves durante el partido. No sólo el cartel dedicado a Ángel Di María.