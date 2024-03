¿Qué hicieron Alejandro Garnacho y Walter Benítez para ser titulares?

A pesar de que Quilmes no fue un equipo que peleó en los puestos de arriba, el nivel mostrado por Benítez hizo que lo compre el Niza de la Ligue 1 de Francia. En este equipo fue titular durante las 6 temporadas que permaneció y acumuló 188 partidos.

Pero el Niza no es un equipo grande de Francia y la liga francesa no es ni cerca una de las más poderosas de Europa. Entonces el arquero decidió cambiar de club otra vez para entrar en la consideración de Lionel Scaloni, que ya tiene como titular indiscutido a Emiliano Martínez, pero que no tiene cerrado a los suplentes de cara a la Copa América 2024.

Benitez fue comprado por el PSV Eindhoven, uno de los equipos más grandes de Holanda, para jugar la Eredivisie y la UEFA Champions League. Desde que el arquero llegó al equipo holandés, se adueñó del arco y es parte fundamental del equipo que lidera la tabla de posiciones.

Por este motivo, Scaloni decidió convocarlo para esta serie de amistosos y esta noche le dará la oportunidad de reemplazar al Dibu Martínez desde el arranque. El técnico de la selección se decidió por Benitez, un arquero con experiencia, titular y con gran presente en Europa, por sobre Franco Armani, un arquero ya veterano, que con 37 años está más de salida de la Selección, a pesar del gran nivel que muestra con la camiseta de River.

