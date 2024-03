Copa de la Liga: Farré dejó de ser el DT de Belgrano

El fútbol argentino carece de dos cosas, paciencia y memoria. No tiene paciencia porque un DT no puede trabajar si no se dan resultados inmediatos, esto dificulta tener un proyecto a largo plazo y que incluya jugadores de las inferiores. Tampoco tiene memoria porque cuando un DT logra resultados favorables no puede sobrevivir si no mantiene los mismos, ante la primera crisis del equipo se va el técnico. Y esto fue lo que le sucedió a Guillermo Farré en Belgrano, logró resultados históricos, pero comenzó mal el 2024 y se tuvo que ir.