Por los mapuches en Bariloche banalizan a Julio Argentino Roca

Según el intendente Gennuso, “...nuestro deber como gobierno es preservar el patrimonio. Esto ha sido declarado monumento histórico, por eso se rige mucho por la Comisión Nacional (de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos). Justamente, uno de los mandatos es preservarlo, y, en la situación en que está el Centro Cívico en la actualidad, no lo estamos haciendo. Por el contrario, se degrada cada vez más. Entonces, en búsqueda de conseguir ese objetivo, queremos refuncionalizar la plaza y los espacios verdes/.../ No podemos preservarlo… Al ver el caballo de Roca se observa que tiene las patas dañadas, en cualquier momento se puede caer. Alguien, hace muchos años, fue y cortó, luego lo volvieron hacer… Ante el grafiteado permanente en cada manifestación, la limpieza degrada el monumento de manera notable, porque tiene que ver con cuestiones de arenado. Entonces, ni lo preservamos ni resulta agradable a la vista. Se trata de que quien venga mire una obra de arte, más allá de que nos guste o no quien está ahí”.