A 42 años del debut de Virus en La Plata

Su ‘superficialidad’ en las letras, fue remarcada y denegada por una población que vivía en un actual desconcierto con la dictadura militar. La Guerra por Malvinas era un contexto durísimo para el país, y su música, pareció no jugar a la par de Argentina.

Durante la época, la música pasaba por León Gieco, con Solo le pido a Dios como emblema (1978), por Charly García, con La Maquina de Hacer Pájaros (1977), por Spinetta Jade, con su disco Alma de Diamante (1980), entre otros.

Lejos estaba Virus del reconocimiento que quería tener.

image.png Virus, la famosa banda de seis integrantes.

Con el tiempo, se la reconoció como la pionera del New Wave Argentina, rock fusionado con techno, Synthpop, o pop rock. Protagonizaron la renovación musical argentina que se dio con el final de la dictadura y la vuelta a la democracia en 1983.

Sus letras irónicas y divertidas, en las que con juegos de palabras se criticaba al rock nacional, sus composiciones con arreglos complejos y pegadizos que invitaban a la gente a divertirse, su moderno y potente sonido new wave y su peculiar estética en el escenario, lograron que la banda posea una personalidad definida dentro del rock argentino de la época, que era muy "solemne" y "acartonado".

Fue después de Agujero Interior que lograron su consagración. El mismo disco fue el primer producto masivo de la banda, publicado en 1983.

“La situación me parece muy buena. Creo que alguien cuestiona un hecho cuando realmente le molesta. (...) Y me parece muy bien, porque estás golpeando puertas. No estás planeando golpearlas, las estás golpeando y le estás creando preguntas a alguien. Estamos movilizando, estamos tocando estímulos más fuertes, y por eso la gente se adhiere o te rechaza, pero siempre con fuerza”, comentó en su momento Federico Moura en base a las críticas.

El resto es historia, Virus llegó a los corazones de los argentinos, y con el tiempo, fue condecorada como una de las mejores bandas del país.

En 2020, Marcelo Moura anunció que Virus volvió a reunirse en una gira de despedida. Debido a la pandemia de Coronavirus, la gira está actualmente suspendida.

En 2021, la banda está retomando a sus actividades paulatinamente, a medida que se aleja la pandemia. El 25 de agosto de 2021, el grupo reapareció en un pequeño show acústico para la presentación de una serie de 3 EP's en homenaje a la banda. El primero, "Virus, un viaje de placer" cuenta con la participación de Joaquín Vitola, Rayos Láser, Bruno Albano, Potra, Javiera Mena, Alejandro Paz, Moreno Veloso y Nacho Rodríguez. La banda, vuelve a presentarse como tal después de casi 6 años de ausencia, con la inclusión nuevamente de Mario Serra, el baterista original del grupo.

En cuanto la situación sanitaria lo disponga, Virus tendría pensado una ambiciosa gira que abarcaría toda Latinoamérica, iniciándola en Argentina y terminándola en México, y la presentación de una serie documental para fin de año, aunque todavía no hay muchos detalles.