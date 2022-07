Una agenda para Sergio Massa, el liderazgo líquido

Muy interesante lo que se está preparando para fortalecer las reservas y bajar los pasivos monetarios. Tal como dice Jorge Asis, "ampliaremos".

También en lo que hace a la exportación de carne al mundo.

Demasiados errores del FdT en su vínculo con el campo. El 2008 le pesa. En cambio Massa llegó a la Jefatura de Gabinete de Ministros aquel año con el derrumbe de Alberto Fernández por la crisis con el campo. Tiene otra lectura de la relación posible, hasta hoy tan irregular para el Gobierno.

https://twitter.com/KevinVanTrump/status/1553003294733238273 Top Global Wheat Exporters 2021/2022 vs. 2022/2023 pic.twitter.com/2px6wOlWHp — Kevin Van Trump (@KevinVanTrump) July 29, 2022

https://twitter.com/KevinVanTrump/status/1553003229037854723 Top Global Soybean Exporters 2021/2022 vs. 2022/2023 pic.twitter.com/uKgQ6xHEXM — Kevin Van Trump (@KevinVanTrump) July 29, 2022

Números

Sergio Massa recibe una herencia de 2 meses con baja de los subsidios, impactando bien en el gasto primario.

Massa debería convertirlo en tendencia durante agosto. Guzmán llegó a iniciarlo en su ocaso y Silvina Batakis lo ratificó.

El llamado 'mercado' no espera solamente eso de Massa sino también que avance en alguna de las decisiones estructurales pendientes, asfixiadas por la riña entre Alberto Fernández / Martín Guzmán vs. CFK (aunque también es cierto que Fernández no respaldó demasiado a Guzmán y éste carecía de volumen político propio).

Luego, un plan. La Argentina lleva demasiados años sin plan. CFK no tuvo plan. Mauricio Macri no tuvo plan. Alberto Fernández, hasta ahora, no tuvo plan porque Martín Guzmán lo prometió el 1er. día y nunca consumó su compromiso.

La clave en esta cuestión es cómo hacer, a la vez, un ajuste con medidas de crecimiento. Esto ayudaría a compensar el reclamo social consecuencia de la inflación.

Es un error creer que Massa carece de un plan. Hace más de 1 año que trabaja en ideas para una economía diferente, recibiendo aportes de muchos economistas. Por supuesto que es un enfoque diferente a lo tradicional del kirchnerismo pero también es cierto que el kirchnerismo ha fracasado en la gestión de la economía.

Hoy la inflación anual se ubica en mas de 70% anual, apuntando hacia 80% y para 2023 son 3 dígitos, definitivamente. Esa inercia es la que se espera que cambie Massa.

Según los datos para CABA, los cuales podríamos extrapolar al resto del país, durante la primera y segunda semana de julio se experimentaron tasas de variaciones de precio muy elevadas para una semana, del 3,2% y 3,8% respectivamente.

Construir una tendencia será la tarea de aquí hasta fin del ejercicio fiscal.