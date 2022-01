Ucrania busca consolidarse como superpotencia criptográfica

Las tensiones fronterizas

aumentan el riesgo que ya era alto, y la gente por naturaleza buscará opciones más seguras

dijo Illia Polosukhin, cofundadora ucraniana de NEAR Protocol, una plataforma de aplicaciones descentralizadas que compite contra Ethereum. Además de suscitar dudas en los inversores, la situación militar también genera tensión mental para los empresarios dentro de Ucrania, señala Polosukhin.

Cuando estás estresado no puedes correr riesgos. No se puede pensar creativamente

dijo.

Construir start-ups es un riesgo. La creación de nuevas empresas es un trabajo creativo. Crypto es especialmente creativo porque ¿quién sabe lo que estamos haciendo todavía?

Un apartamento o una ficha

Ucrania ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, compilado por la firma de datos Chainalysis, que estima que aproximadamente US$ 8 mil millones en criptomonedas ingresan y salen del país anualmente. El volumen diario de transacciones en criptomonedas ronda los US$150 millones, superando el volumen de los intercambios interbancarios en moneda fiduciaria, la hryvnia, según el New York Times.

La mayor parte del crecimiento en el mercado financiero descentralizado se debe a la falta de otras oportunidades de inversión, dicen los desarrolladores de software ucranianos, quienes señalan que desde que se independizaron de Rusia en 1991, ha habido pocas oportunidades de inversión más allá de las propiedades inmobiliarias.

Las personas, y especialmente las personas postsoviéticas con esa mentalidad más vieja, su primera opción de inversión si tienen algo de dinero en sus bolsillos, simplemente invierten en bienes raíces. Esa era una especie de máxima prioridad donde ponían su dinero

dijo Dmity Tolok, quien dirige Primex Finance, una compañía que desarrolla un protocolo de corretaje usando blockchain.

Las criptomonedas son otro activo bastante fácil

dijo, y agregó que los grandes intercambios globales como Binance son la razón detrás de la popularidad de las criptomonedas.

La gente simplemente está tirando dinero porque no hay muchas otras oportunidades de inversión en los mercados emergentes

dijo.

Ucrania tampoco tiene un mercado de valores sólido y los mercados extranjeros están fuera del alcance de muchos ucranianos, lo que lo convierte en uno de los países más pobres de Europa con la mayor parte del capital saliendo de la economía ucraniana.

Crypto se convirtió en un lugar para ir. Estás invirtiendo en bienes raíces o comprando criptomonedas. No hay otras opciones en Ucrania

dijo Poloshukin de NEAR Protocol.

La barricada rusa

Pero ahora que los reguladores dentro de Ucrania intentan regular los criptomercados, las tensiones rusas se avecinan, y no solo en el sentido militar.

A diferencia de Ucrania, su vecino fuertemente fortificado amenaza con prohibir el uso de criptomonedas y la minería debido a su naturaleza intensiva en energía, su volatilidad de precios y la amenaza que representa para la moneda de Rusia, el rublo. Si bien el Banco Central de Rusia pide una prohibición total -el Ministerio de Finanzas de Rusia ha expresado su oposición a una medida tan generalizada-, Ucrania se ha posicionado durante mucho tiempo como un país amigable con las criptomonedas, dice a Fortune Oleksandr Bornyakov, Viceministro de Transformación Digital de Ucrania.

Nuestra postura positiva sobre las criptomonedas contrasta con la de los vecinos, donde los funcionarios proponen prohibir el uso y la extracción de criptomonedas

dijo Bornyakov.

Me gustaría recordarles que la criptorregulación funcionará mejor que una prohibición

Cuando finalice la regulación, muchos ucranianos todavía tienen la esperanza de que la inversión llegue a pesar de las tensiones militares.

Conozco algunas empresas con miles de millones de activos bajo administración que definitivamente usarán eso para tener sus oficinas aquí y almacenar parte de su capital aquí y pagar impuestos sobre él

dijo Polok.

Pero con la crisis fronteriza las cosas no están tan claras.

Esas grandes tensiones sobre las que especulan los medios afectan la forma en que los inversores piensan sobre Ucrania y los activos potenciales. Está jugando un muy mal papel, seguro. Nadie viene a Ucrania por eso y todavía no tenemos ninguna regulación

señaló Polok.

Hubo inversión extranjera. Ahora puede contraerse hasta cierto punto. La forma en que todo esto está posicionado en las noticias occidentales no está ayudando

dijo Poloshukin, quien agregó con optimismo:

Soy de Ucrania, realmente quiero apoyar a las personas allí y descubrir cómo pueden pasar de la industria de servicios a la construcción de proyectos innovadores. que sé que pueden