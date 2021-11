La probabilidad acumulada de default, en valores peligrosos

Se explica principalmente por la confianza en el Gobierno. Es casi todo. Si hubiera confianza, habría más demanda de pesos, mejorarían las variables nominales, bajaría la inflación y mejoraría la participación del sector privado en la economía, entre otras cuestiones Se explica principalmente por la confianza en el Gobierno. Es casi todo. Si hubiera confianza, habría más demanda de pesos, mejorarían las variables nominales, bajaría la inflación y mejoraría la participación del sector privado en la economía, entre otras cuestiones

Toda este escenario de riesgo se corresponde a la falta de dólares y a la incapacidad -debido a los nulos incentivos a invertir- de conseguirlos en el largo plazo.

Sobre esto, Siaba Serrate decía

La Argentina no tiene cash y probablemente no lo vaya a tener. Tiene que ver con la imposibilidad de hacer un rollover, un refinanciamiento como la mayoría de los países. El mercado internacional está cerrado

Mientras tanto, el informe de PPI -Portfolio Personal de Inversiones- argumentaba

A la incertidumbre económica propia se suma un contexto internacional igualmente volátil. Los emergentes sufren el salto en las tasas largas del exterior (la US10Y saltó +13bps ayer) y la Argentina, dentro de este grupo, es el más golpeado

Las probabilidades acumuladas aumentan en los próximos años, a medida que los pagos se hacen “imposibles”.