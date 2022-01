Cristina Kirchner firmó el acuerdo con el FMI: ¿Alcanza?

Mientras en la Argentina los importadores aceleran el stock de insumos previendo una aceleración de la devaluación por pedido del propio FMI y una suba de tasas para quedar por encima de la inflación, el periodista y economista Maximiliano Montenegro reveló que tomó contacto con el nuevo director para el Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, Ilan Goldfain, que le advirtió lo siguiente:

A través de una fuente cercana que ha conversado con él, Ilan Goldfajn tiene la siguiente visión de la Argentina. [...] El peso de la responsabilidad el día de hoy lo tiene la Argentina, y que el FMI no se apurará en cerrar un acuerdo porque se esté muy cerca de una situación de atraso en los pagos, como es aquel de finales de marzo que hay un vencimiento de 2.900 millones de dólares que el país no está en condiciones de afrontar A través de una fuente cercana que ha conversado con él, Ilan Goldfajn tiene la siguiente visión de la Argentina. [...] El peso de la responsabilidad el día de hoy lo tiene la Argentina, y que el FMI no se apurará en cerrar un acuerdo porque se esté muy cerca de una situación de atraso en los pagos, como es aquel de finales de marzo que hay un vencimiento de 2.900 millones de dólares que el país no está en condiciones de afrontar

Lo que está planteando [Ilan Goldfajn] es que Argentina tiene una inconsistencia en la política económico, lo cual no es una novedad. Hay un problema grande que se refleja de inconsistencia fiscal y monetaria en la política económica que se refleja en la brecha cambiara. Por eso Argentina, pese a que hay superávit comercial, tiene un cepo muy grande, el BCRA no puede acumular reservas y tenemos dólares libres 100% más caros que el dólar oficial con un 50% de inflación Lo que está planteando [Ilan Goldfajn] es que Argentina tiene una inconsistencia en la política económico, lo cual no es una novedad. Hay un problema grande que se refleja de inconsistencia fiscal y monetaria en la política económica que se refleja en la brecha cambiara. Por eso Argentina, pese a que hay superávit comercial, tiene un cepo muy grande, el BCRA no puede acumular reservas y tenemos dólares libres 100% más caros que el dólar oficial con un 50% de inflación

[Ilan Goldfajn] dice que el rebote que tuvo la Argentina en 2021 le sorprendió, y no esperaba que pueda aumentar un 10% de su PBI. Pero que se está produciendo lo que se conoce en la jerga como el output gap, lo cual sería, el cierre de la capacidad instalada ociosa. Por lo cual, el FMI considera que el problema no pasa por el déficit fiscal primario, el cual ronda el 2,9%, [...] sino que el problema es el financiamiento de tal déficit. Si hay un exceso de financiamiento monetario, éste se traducirá en brecha mucho más grande, inestabilidad cambiaria y en inflación mayor [Ilan Goldfajn] dice que el rebote que tuvo la Argentina en 2021 le sorprendió, y no esperaba que pueda aumentar un 10% de su PBI. Pero que se está produciendo lo que se conoce en la jerga como el output gap, lo cual sería, el cierre de la capacidad instalada ociosa. Por lo cual, el FMI considera que el problema no pasa por el déficit fiscal primario, el cual ronda el 2,9%, [...] sino que el problema es el financiamiento de tal déficit. Si hay un exceso de financiamiento monetario, éste se traducirá en brecha mucho más grande, inestabilidad cambiaria y en inflación mayor

https://twitter.com/tomirp41/status/1483528544143785988 Aumentó el ritmo devaluatorio y en ROFEX se operó el mayor volumen del año (sigue sin ser una cifra preocupante).



TEA FEB en 50% quedó apenas debajo de la devaluación de hoy (50,5%) -> no está mal para rollear ENE a FEB! Marzo con TEA en 61% creo tiene para caer un poquito más. https://t.co/RQzF69Ui16 pic.twitter.com/Rc9U1H6FbU — Tomás Ruiz Palacios (@tomirp41) January 18, 2022

Lo que preocupa también es la falta de interés de la oposición para comprometerse en un acuerdo que podría afectar su gestión en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo año y la falta de compromiso también para bajar la inflación y los niveles de pobreza.