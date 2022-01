"Más problemáticos serán los pagos del 21 y 22 de marzo, fechas en las que ya no alcanzarían los dólares contantes y sonantes para cubrir un total de US$ 2.828 millones. 'Es imposible saber si se va a postergar. Si es por las reservas, el pago de febrero hasta ahora se puede afrontar rascando el fondo de la olla, ahora el de marzo, no', reconoció un técnico del equipo económico", detalló Clarín.