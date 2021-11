Carlos Melconian: Al Gobierno le queda "una única alternativa"

No obstante, dijo que tiene sus puntos negativos. "No ayudaría a licuar la deuda pública a pesos porque está atada a la inflación y es inlicuable", explicó, por lo que indicó que el propuesto "es un escenario que lleva a la derrota política pero facilita el tránsito" y que "la inflación es una bomba de tiempo que no van a explotar ahora, sino más adelante".