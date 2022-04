Sin comicios, Fabián Doman pidió la unidad pero sin Moyano

fabiandomanyhugomoyanofoto2.jpg Fabián Doman pidió la unidad de todo el oficialismo en Independiente y reclamó que se convoque a los comicios que, actualmente, se encuentran suspendidas.

“Por supuesto que prefiero elecciones, que además mi espacio las ganaría. Pero para eso falta un tiempo que el club no tiene. No me pidan que me quede de brazos cruzados. Y no me sorprende que algunas voces que declaman estar preocupados por el club siempre se opongan a todo”, cerró.

El jueves 17/03, la Cámara de La Plata, había reafirmado la decisión de la Junta Electoral del “Rojo” de no habilitar a la lista de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi para la presentación en las próximas elecciones del club de Avellaneda.

Aún sin fecha para el acto eleccionario -tras el escándalo de los fallidos comicios del año pasado- la oposición de Doman había sufrido otro golpe, aunque la decisión final debía pasar por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de Avellaneda y la Cámara de Lomas de Zamora.

El escándalo por las elecciones de Independiente, comenzó el 15 de diciembre de 2021, cuando la Justicia decidió suspender las elecciones programadas para el 19 de ese mes, y luego de que la Junta Electoral de Independiente determinara la presencia de irregularidades en el armado de la lista del propio Doman.

Por lo tanto, las demás agrupaciones opositoras en el “Rojo” habían apoyado la suspensión del acto electoral para renovar autoridades, programado para el domingo 19/12/2021, a consecuencia de la disposición de la Cámara de Apelaciones que dio lugar al amparo interpuesto por Unidad Independiente. Esta última agrupación lidera la lista “Frente Unidad Independiente”, conformada por otras seis corrientes más y con el periodista Fabián Doman como candidato a la presidencia del club.