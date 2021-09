La vuelta de los hinchas: Tensión ministerial y alto riesgo

VUELTAPUBLICOESTADIOSFOTO1.jpg La vuelta de los hinchas a los estadios de fútbol ya es casi un hecho pero todavía no se conocen los protocolos para aplicarlos en los clubes.

“El Gobierno no nos llama para coordinar y se corta solo”, fue la queja en off the record de uno de los asistentes a la reunión. Les molestó, además, haberse enterado de que los asistentes a los estadios tendrían que tener al menos la primera de las dosis de la vacuna contra el Covid-19. Al respecto, tanto los clubes como los responsables de seguridad ya dijeron que ellos no se encargarán de realizar ese control. “Es una estupidez pedir la vacuna. En ningún otro lado la piden. ¿Por qué para el fútbol? A los menores, sin vacuna, los dejan entrar. ¿Qué sentido tiene?”, protestó otro directivo, según una nota publicada por el Diario La Nación.