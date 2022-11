Carlos Tévez se fue de Central y disparó: "No me gusta que se use mi nombre para la política"

Otra de las razones que aparta al ex futbolista de Manchester City, United y Juventus, entre otros, es la interna por el acto eleccionario y el deseo del propio Tévez de no ser utilizado como bandera política.

Las votaciones fueron confirmadas para el 18 de diciembre próximo y hay cinco candidatos a presidente: Ricardo Carloni (actual presidente), Gonzalo Belloso, Juan Cruz Rodríguez, Diego Lavezzi y Mario Moretti.

image.png Carlos Tévez se fue de Rosario Central.

Cuántos partidos dirigió Carlos Tévez en Rosario Central

El Apache dirigió cinco meses al Canalla y sus números no fueron buenos ni mucho menos: dirigió 24 partidos, de los que ganó 6, igualó 11 y perdió 7.

Su equipo terminó 20° en la tabla de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Se mete en Boca?

El año próximo, es decir, en 2023, Boca Juniors celebrará sus elecciones, ya que se cumplirá el mandato de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, quienes a día de hoy no se sabe si repetirán fórmula.

En diciembre de 2021, Carlos Tévez reconoció la presión de Mauricio Macri y Daniel Angelici -ambos expresidentes de Boca- para que el propio 'Apache' se metiera de lleno en una lista electoral, aunque confesó "si decido estar en una lista para ayudar al club, yo voy a ser el que tome las decisiones". Probablemente, Tévez se haya referido a que apuntaba a ser presidente.

Sin embargo, en junio pasado, el Apache lanzó su carrera de director técnico y todo quedó en la nada (¿hasta ahora?).

La repentina salida de Carlos Tévez es un cimbronazo en Rosario pero también en Brandsen 805. Si bien se presumía que Carlitos le soltó la mano a Mauricio Macri, quien lo candidateó "participando en el futuro inmediato de la política de Boca", ahora se podría dar vuelta la tortilla.

Su abrupto alejamiento de la conducción técnica rosarina ¿podría significar que Tévez integre una lista electoral en Boca Juniors para 2023?

Recordemos, este medio difundió que el candidato a presidente elegido por MM será Andrés Ibarra, quien fue ministro de Modernización y vicejefe de Gabinete en el gobierno nacional del 'ingeniero'.

image.png Se recalienta la interna política en Boca. ¿Se mete Tévez?

Declaraciones

Carlos Tévez habló ante los medios de comunicación, explicó su abrupta salida y disparó, especialmente, contra la interna política en el club rosarino. A continuación, la palabra del ahora ex técnico de Rosario Central.

"Quiero comunicarle a la gente de Central que voy a dar un paso al costado, no voy a seguir como entrenador. Le quiero agradecer a la gente, al cuerpo técnico, a la gente que trabaja en el club, a los jugadores".

El primer día dije que no venía a hacer política. Cuando se pone mi nombre en la política no me gusta El primer día dije que no venía a hacer política. Cuando se pone mi nombre en la política no me gusta

Sobre las elecciones: "Pasamos meses con la gente eneojada porque no podía votar. No se hablaba de un proyecto, se hablaba de Tevez. Estoy metido en una interna en la que no quiero estar, por eso doy un paso al costado".

Sobre la interna política:"Tengo códigos. No me iba a juntar con (Gonzalo) Belloso, no era justo de mi parte reunirme con la oposición sabiendo que me trajo esta dirigencia. Me extraña de él, que es un tipo del fútbol, que no tenga códigos".

