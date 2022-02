Adiós a Claudio Chiaruttini, luchador impresionante

Fui testigo de acontecimientos increíbles acerca de la valentía y el esfuerzo que Chiaruttini podía despegar. Recuerdo un día en el ex Café de las Artes, una lluvia torrencial y una conferencia en la que Urgente24 presentaba a Agustín Monteverde y Claudio Chiaruttini. El periodista -todavía no era Licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno (UCES), eso lo estudiaría luchando contra la leucemia, e inclusive había ido por la Maestría- estuvo brillante. Sólo cuando la gente se marchó, él se sentó y ya no se podía levantarse porque había sido un esfuerzo sobrehumano frente a algo que desconocíamos pero esa madrugada ingresó a la guardia del Hospital Fernández, que no tenía dónde alojarlo así que la pasó en una camilla entre los tubos de oxígeno mientras sus amigos buscaban una bendita cama en la Ciudad de Buenos Aires. El diagnóstico no sólo fue leucemia sino un máximo de 3 meses de sobrevida.