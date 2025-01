Varios argentinos varados en Nueva York por incidentes con adolescentes

Coco Carreño, un reconocido chef argentino, también estaba en el vuelo y relató su experiencia: "Bueno, el avión estaba por salir y un grupo de chicos se pusieron a hacer quilombo. Las azafatas pidieron que se sentaran, no se sentaron. El capitán dijo si no se sientan no sale el avión. Tiraron para atrás todo. Por ahora el avión no sale, así que gracias a los chicos que hicieron quilombo, eh, buena onda", dijo con cierta ironía.