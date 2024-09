Terrible accidente: Intentó apretarlo contra el paredón y chocó a otro piloto

Embed - infomotor argentina on Instagram: "Brian Perino (Chevy Azul) nos mando los videos del accidente y nos contó cómo fue la maniobra con Esteban Cassou y la resolución de los comisarios. “El Falcon blanco (Esteban Cassou) se cierra cuando yo le empiezo a meter el auto por adentro y hace que se vaya afuera haciendo trompo. Después me espera una vuelta y media siendo rezagado para partirme al medio como hizo a 217 km/h y golpeó a Walter belich que no tenía nada que ver. Y yo no fui culpable en ninguna maniobra así lo determinan los comisarios xq no me recargan ni nada y la gente que ve mis cámaras está todo a favor mío. Y si yo era culpable del trompo de el no justica lo que hizo de esperarme para hacerme matar y le salió mal” ‘comentaba @brianperino"

