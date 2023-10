Tendencia después de las 23:00 pero ya se habla de balotaje

Durante una jornada que no registró incidentes de importancia, emitieron su voto el presidente Alberto Fernández; el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa; el candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi; la fórmula de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y Victoria Villarruel; la dupla de Hacemos por Nuestro País (HpNP), Juan Schiaretti y Florencio Randazzo; la postulante de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y la aspirante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman.

En La Libertad Avanza iniciaron una transmisión en la red social YouTube como canal propio y único de comunicación.

Aquí la transmisión desde el bunker de Javier Milei (La Libertad Avanza):

MILEI EN VIVO EN EL BUNKER - RESULTADOS

Exterior

Miles de argentinos argentinos residentes en el exterior concurrieron a votar este domingo 22/10 en consulados y embajadas por las elecciones generales 2023.

Más de 300 mesas se instalaron en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero.

2 países, Israel (14.201 argentinos) y Ucrania (152 argentinos), no abrieron mesas a causa de sus contingencias bélicas.

Los países con mayor registro de argentinos son:

USA, con 90.382;

España, 85.388;

Brasil 19.842;

Uruguay, 18.149;

Paraguay, 17.963;

Italia, 17.356;

Chile, 16.482;

Israel, 14.201;

México, 9.494;

Alemania 8.960;

Bolivia, 8.506, y

Canadá, 8.394.

En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China 587; Rusia 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran Egipto, donde hay 79 empadronados; en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.

Los que tienen los números más bajos son Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, ocho; y Mozambique, cinco, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados dos en cada uno de estos países.

El sufragio en el exterior no es obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, según describió un sitio web.