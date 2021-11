Rumbo incorrecto para la mayoría pero 71% apoya un acuerdo

direccion-del-pais-2.jpg

El grupo etario de 31 a 45 años es el más convencido de que la dirección es incorrecta: 72,3%, y le sigue el grupo etario de 46 a 60 años con 70,4%.

En el interior, el 71,4% cree que la dirección es incorrecta y en el Área Metropolitana Buenos Aires es el 69,9%. La situación es dramática porque plantea un escenario porque le quita credibilidad a las decisiones políticas en curso de parte de las autoridades.

Un dato insoslayable consiste en que a medida que la pandemia queda atrás, crece el convencimiento de que la dirección es la incorrecta. Desde noviembre 2020, el rechazo al rumbo es notable y el escalón de septiembre a octubre fue considerable.

El 65,6% rechaza las medidas tomadas luego de las PASO, que evidentemente fueron contraproducentes porque los ciudadanos las interpretaron como un intento de soborno colectivo, una ausencia de comprensión del reclamo, y esto involucra a la baja del IVA, el Ahora 12, etc. etc., con mayor rechazo en hombres que en mujeres y, otra vez, el grupo etario de 31 a 45 años muy pero muy enojado, más que el resto.

El 61,4% rechaza la frase "Alberto Fernández y el Frente de Todos están haciendo lo posible para mejorar la economía del país" (porque el tema es la economía, se aclara por si hace falta. No es la pandemia, no es el plan de vacunación, no es la educación ni la cuarentena. Es la inflación).

El 64,3% cree que el equipo económico es incapaz de resolver la crisis, y esto obliga a tomar decisiones sobre el futuro de los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, luego del comicio. Quizás también acerca del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ya que el 62,3% considera que es tan mala la gestión económica como la financiera.

Ahora bien, baja el porcentaje cuando se pregunta qué tan de acuerdo está el ciudadano en que Alberto y Cristina pueden dar vuelta la elección y ganar: 53,7% no está de acuerdo pero 15,6% cree que es más o menos posible/imposible. Evidentemente este 15,6% es el grupo de electores a los que desearía enfocarse el FdT en las horas previas al comicio, cuando muchos definen realmente su voto.

Es un universo más de mujeres que de hombres, más fuerte en el grupo etario de 16 a 30 años, de nivel educativo medio.

Pero hay que hacer algunas consideraciones: es impresionante el rechazo en el NOA, una zona que en el pasado se asoció con el peronismo, y es casi total en Cuyo.

Ahora, en este escenario, Zuban Cordoba lanzó una pregunta: ¿Qué tan de acuerdo estaría Ud. en apoyar un gran acuerdo nacional para que las principales fuerzas políticas dialoguen sobre temas fundamentales del país?

Es conocido que Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta son dirigentes que se manifestaron a favor de ese diálogo desde su participación en un panel de Council of the Americas.

También es conocido el rechazo que provocó en Mauricio Macri, y luego María Eugenia Vidal lo circunscribió al Legislativo y en forma de proyectos de leyes. Ella también fue quien inició una ofensiva contra la permanencia del FdT en la presidencia de la Cámara Baja, aunque luego relativizó y finalmente tomó distancia de su propia propuesta.

En este escenario, y con los extremos (Frente de Izquierda de los Trabajadores y Libertad Avanza) cuestionando o denunciando cualquier acuerdo "de la casta", sin embargo 46,7% dice estar muy de acuerdo y 24,3% afirma que se encuentra algo de acuerdo.

Pero también es cierto que si la convocatoria fuese correcta, habría una mayoría de 71%, casi una mayoría calificada.

Surgen aquí algunos interrogantes:

Que la convocatoria resulte creíble ¿depende de la agenda o de los convocantes?

¿Sólo dirigentes o buscar formas de participación y opinión popular?

Para que la convocatoria prospere ¿debería existir algún avance inmediato, casi un anticipo?

¿Debería existir una suerte de cronograma de resultados medibles?

¿Consultas populares o no?

¿Qué sucede con quienes apuesten al fracaso del diálogo, quizás para forzar elecciones anticipadas?

En estas cuestiones deberían estar trabajando quienes creen que no habrá otra forma de avanzar a partir del 15/11, más allá de la posibilidad de que en forma progresiva ocurra una ruptura tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, génesis de nuevas coaliciones rumbo a 2023.