Pepe Mujica cree que Milei es culpa del kirchnerismo: "No se hacen cargo"

De todos modos, la periodista brasileña le recordó a Pepe Mujica que "la hiperinflación de alguna manera es resultado de los gobiernos Kirchner"; y acto seguido, Pepe Mujica coincidió y disparó:

"Sí. Y no se hacen cargo. Lo peor es que no hay una visión autocrítica porque eso no pasó por orden de los dioses, pasó por errores humanos".

En esa misma línea, también puso como ejemplo de esto mismo a la llegada a la presidencia de Brasil por parte de Jair Bolsonaro, asociada a errores de gobiernos anteriores. “Es probable que sí. Hay una tendencia contemporánea en el mundo que es consecuencia de la macro cultura consumista en la que estamos imbuidos como sociedad".

Y agregó: "Siempre tenemos una necesidad interior de tener más, de comprar más. Ese es el triunfo cultural del capitalismo en esta etapa. Que maneja nuestro capital subliminal. Y entonces, la gente se siente frustrada y tiende a votar en contra de lo que hay sin tener claro a favor de qué vota. Entonces vota cualquier cosa”.

La enfermedad del expresidente

Cade destacar que el mes pasado Mujica confirmó en una rueda de prensa que tiene un tumor maligno en el esófago y que le diagnosticaron cáncer.

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido”, anunció.

"Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica, que crea dificultades para la quimioterapia o cirugía", expresó el exmandatario uruguayo ante la prensa.