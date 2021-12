"No firmé el Pacto Fiscal, pero aparezco firmando"

El gobernador explicó que la consulta popular obliga a la provincia a "seguir con los juicios".

"Entonces yo no firmé el Pacto Fiscal en la era Macri, no firmo en la era Fernández. Macri decía que a los impuestos solo podía aumentarlos la Nación y Fernández devolvió esa facultad pero con restricciones. San Luis tiene la presión impositiva más baja del país y no vamos a subir los impuestos”, dijo el gobernador.

Tras la firma del acuerdo con las provincia, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sostuvo que “Por tercera vez firman las 23 provincias argentinas, con una única ausencia, nuevamente, del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Según comunicaron desde la cartera de Pedro, no obstante, San Luis y La Pampa "adhirieron pero no firmaron el Consenso Fiscal 2021", dado que fueron las únicas dos provincias que no suscribieron el convenio original de 2017 celebrado por Mauricio Macri, y por lo tanto no están obligadas a refrendar el actual acuerdo.

Un Consenso Fiscal es un acuerdo entre la Nación y las provincias, que contempla aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema tributario de las distintas jurisdicciones. En el que se firmará este lunes entre la Nación y los gobernadores, el foco estará en Ingresos Brutos (II.BB.) y el impuesto a los sellos.

En concreto, esta nueva reforma fiscal pone topes al cobro de ingreso brutos que para muchas provincias son mayores a lo que actualmente están recaudando, con lo cual, algunas provincias van a estar habilitadas a aumentar la carga fiscal.