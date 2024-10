"Montaña rusa", "confrontativo", "confunde", "caballo loco", "sacado", "no discuten cosas serias"

¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parecería que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no. ¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parecería que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no.