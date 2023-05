Live Blog Post

"Lo vi una sola vez”

Carlos contó a la prensa que estaba en su horario de descanso cuando apareció el joven y lo clasificó como un “cobarde”. Detalló, con respecto al agresor, que "lo vi una sola vez. Es el hijo de un cliente que nos costaba terminar el auto. No lo reconocí. Me arrebató estando sentado. Me decía que me iba a matar y que le comprara una camioneta nueva. Todas boludeces"

"Me dio piñas y patadas en el piso como mataron a Fernando. Me pegó cuatro piñas, me tiró contra el piso, me trabó con la rodilla y me empezó a dar. Las piñas fueron como macetazos. No sé cómo estoy vivo. No sé cómo no me rompió la cabeza".

Además, contó que no tuvo tiempo de reaccionar y que ninguno de sus empleados pudo ayudarlo porque el agresor trabó la puerta cuando entró a la oficina donde estaba él.