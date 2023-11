La Daia denunció antisemitismo en la educación de Rosario

En este sentido, continuó sobre el material de Amsafe “es antisemita porque no se condena el terrorismo de Hamas, hay 21 ciudadanos argentinos que no sabemos nada de ellos (rehenes), hay bebés a que les han cortado la cabeza, hay mujeres violadas, y en este cuadernillo no hay absolutamente nada sobre el grupo terrorista Hamas. Plantea que Israel es toda maldad y Hamas es todo lo bueno, la consecuencia es antisemitismo”.

Dobkin mencionó que como consecuencia del mencionado boletín, se pusieron en contacto con las autoridades provinciales y el Ministerio de Educación para que prohíban el material y se expresen al respecto de la cuestión.

image.png Uno de los ejercicios de Amsafe que muestra el avance de Israel sobre Palestina. Foto: Rosario3

La respuesta de Amsafe

El secretario del sindicato en Rosario, Juan Pablo Casiello, también fue consultado en Radio 2 sobre los dichos de Dobkin y dijo que “De ninguna manera podemos aceptar que por tener estos planteos, y solidarizarnos con el pueblo palestino, somos antisemitas”. Tampoco retrocedió en cuanto al contenido del material: “Nosotros tomamos postura y creemos que lo que está pasando en Franja de Gaza es un genocidio. Es un genocidio en marcha, es una situación dramática, hay cinco mil niños asesinados y el mundo mira para otro lado”.

Luego, cuando fue consultado sobre la ausencia de menciones a los 1.400 asesinados por el grupo terrorista palestino, Hamas, los rehenes argentinos, entre ellos un bebé, dijo que: “lo primero que empezamos denunciando fue eso y de ninguna manera compartíamos esa lógica”.

Y continuó con su justificación: “es una política del Estado de Israel brutal y genocida. Somos un sindicato docente, entonces vemos la situación de los niños y las niñas, las escuelas bombardeadas, todo eso nos afectó y mucho”. “Lo más alevoso es que en medio de esta masacre en la Franja de Gaza, donde viven 2 millones, es casi un campo de concentración a cielo abierto, de eso no se habla”.

Casiello se defendió de las acusaciones de la Daia diciendo que: “ Las organizaciones sionistas, como la Daia, se han encargado de confundir y decir que quienes tenemos posturas antisionistas somos antisemitas. Es una barbaridad que negamos de plano”.

Y para finalizar, el secretario de AMSAFE declaró: “Nos solidarizamos con el pueblo judío y las masacres y persecuciones que han sufrido en siglos de historia, hemos dado cursos contando y reflexionando sobre esta situación”.

“Está lleno de judíos de todo el mundo que rechazan lo que está pasando en Gaza, los cinco mil niños asesinados. Lo que hay que en marcha es eso y hay que pararlo; si se para esa masacre (que incluye a periodistas y trabajadores de la ONU), quizás se puedan liberar a los rehenes”, reflexionó.

Más contenido en Urgente24:

Victoria Villarruel generó gran polémica con propuesta sobre la ex ESMA

Pánico en Islandia: Terremotos, riesgo de erupción y ciudad evacuada

Jésica Cirio blanqueó a su nuevo novio vinculado a la política

El error al comer nueces que debes dejar de cometer

La playa paradisíaca de Argentina que deslumbra a todos