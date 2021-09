Jorge Ossona: "En el Gran Bs. As. hay hartazgo"

Hay hartazgo más de los mismo, una forma de hacer política de referentes que en campaña, te palmean y después no están es más de los mismo. Se sobre actúan recursos que la gente repudia pero si se agrega frases como con platita... o que no hay amarretear... es peor Hay hartazgo más de los mismo, una forma de hacer política de referentes que en campaña, te palmean y después no están es más de los mismo. Se sobre actúan recursos que la gente repudia pero si se agrega frases como con platita... o que no hay amarretear... es peor

pobreza.jpg Jorge Ossana habló de la pobreza y el hartazgo en el Gran Buenos Aires

Ossona agrega que "la agente ya no le firma un cheque en blanco a nadie, es obsceno, sienten hartazgo. Hay una discrepancia en la percepción de la realidad de los dirigentes y la realidad. ocurre por que dejaron de caminar los territorios, los intendentes son parte de una clase media-alta que encontró en la política como un camino de ascenso, así hicieron fortunas son muy diferentes de los antiguos referentes que venían de abajo y recorrían los barrios tomaban el pulso de los barrios, como lo hizo Quindimil en Lanus".

"Hoy se le pide comida o leche que no aparecen en los comedores pero luego se vende en la calle a mucho menos que en el mercado. La gente entiende que es corrupción que genera indignación como una herida a la dignidad", enfatizó

También habló sobre las drogas en el Gran Buenos Aires

El profesor universitario dijo que la droga fue un fenómeno que se expandió en la pandemia. Al cerrarse los colegios los docentes perdieron perspectivas de lo que pasaba en los hogares muchas veces conflictivos, donde muchos chicos iban a comer".

"Esos chicos son los mismos que terminan siendo caldo de cultivo para la subcultura narco que tiene toda una organización interna que va desde las cocinas hasta la venta con distribuidores y referentes que se sabe que están. Ellos son parte de una maquinaria que sube recursos al capo y al jefe calle, a la policía y luego a la intendencia, es todo muy complejo, todo se sabe en los barrios"

"Así muchos chicos se hicieron soldados por las carencias que trajo la cuarentena. En ese entorno el clima de inseguridad se agravó en la desesperación roban en el propio barrio rompen un código, se roba en otro barrio, no en el propio", aseveró

Ossona concluyó diciendo que "hay hartazgo en la administración de la pobreza ya no hay una pobreza del 25 % como en los 90 hoy llega al 50% de población".