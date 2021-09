La causa judicial quedó del fiscal Adrián Guillermo Peres, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 46.

Hace unos días, Liñani había despedido al ex juez Norberto Oyarbide con un mensaje muy sugestivo en su cuenta de Facebook: “Viejo …. No vemos pronto!!!!! Te extraño!!!!”.

La causa

Carlos Liñani era uno de los personajes que aparecieron en la causa de Dolores, donde estaba procesado por asociación ilícita y por extorsionar a Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Kirchner. Era un hombre de confianza de Marcelo D’Alessio, conocido del ex fiscal Juan Bidone, del ex espía “Rolo” Barreiro, y hasta del empresario Pedro Etchebest, quién desató el escándalo

El supuesto experto en comercio exterior se involucró en el escándalo de Dolores a partir de una reunión con los hijos de Ricardo Barreiro, más conocido como el “jardinero” de los Kirchner, quien estuvo detenido en la causa de los Cuadernos.

Liñani conocía a Pablo Barreiro y armó una reunión en el hotel Hilton el 4 de octubre de 2018, adonde asistió en representación de Marcelo D’Alessio, que prometía “ayudar” a los Barreiro en los tribunales de Comodoro Py, donde tramitaba la causa de su padre. En ese encuentro, aseguró que era inminente la detención de Pablo. “Una vez que te pusieron adentro fuiste, a tu viejo no se la van a dar a la libertad”, fue una de las frases, según se supo.

Como los hijos de Barreiro sospecharon de la situación, decidieron grabar la conversación y luego presentaron esos audios en la Justicia. Carlos Liñani se adjudicaba una relación con el fiscal Carlos Rívolo, que lo terminó denunciando. Por ese episodio, Liñani fue procesado por el juez Sebastián Casanello por el delito de “defraudación con influencia mentida en grado de tentativa”. El fallo luego fue confirmado por la Cámara Federal.

Cuando fue indagado por el entonces juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, Liñani admitió su vínculo con el falso abogado pero dijo que solo lo había "asesorado".

Liñani y D Alessio se conocían desde 2017, a través del ex espía “Rolo” Barreiro, otro de los procesados por la red de espionaje ilegal.

Ramos Padilla procesó a Liñani en agosto de 2019 como un miembro secundario de la banda de D’Alessio. “Liñani, en razón de su experiencia y actividad en comercio exterior, desempeñaba un rol específico en la organización en particular en torno a los planes de la organización respecto de la denominada ‘mafia de la aduana’ o ‘mafia de los contenedores’, ya que podía utilizar sus especiales conocimientos en la materia para actuar con visos de mayor legitimidad frente a las víctimas y otorgar mayor verosimilitud a las intimidaciones que formaban parte de la batería de recursos que eran utilizados para el desarrollo de ciertas operaciones, alegando vínculos propios o de otros miembros de la organización con la Agencia Federal de Inteligencia, la Embajada de los Estados Unidos, funcionarios de la Aduana, magistrados y periodistas”, consta en esa resolución.

En cuanto a su vínculo con Pedro Etchebest, no quedó del todo claro. Carlos Liñani tenía agendado a Etchebest como “Pedro De Vido”. Su explicación ante Ramos Padilla no aclaró la situación, sino todo lo contrario: “ Cuando yo lo conozco, por interpósita persona, supuestamente el estaba en relación con el Ministerio, con De Vido y demás”. Y agregó: “Yo me juntaba con Pedro en el Hotel Panamericano, tomábamos algo, queríamos saber si podíamos hacer algo con la Secretaria de Industria que nunca, tampoco tuve mucha relación comercial, o sea si bien lo conozco hace varios años”.