Escándalo por el padrón electoral y "los muertos que votan"

Silvia Iglesias, @IglesiasSil, le contesto a @bentancourt y con su experiencia en el tema le respondió: “Reclamalo a la Junta Electoral, vi cómo Presidentes de Mesa al no entender del tema, no lo remiten a la Justicia”.

@soyalicia_ también comentó el tuit, y dijo: “Yo también he sacado gente del padrón con el certificado de defunción y fui anotando los datos en un acta complementaria, pero a la siguiente elección vuelven a aparecer, no le dan bola. Tenés que ir vos directamente a reclamar a la junta electoral”.

image.png @bentancourt publico en redes su problema con el padrón electoral.

Es así como casos y casos generaron revuelo en Twitter, mientras que también hubo idas y vueltas entre opositores y oficialistas, en donde se le buscaba la culpa tanto al gobierno de turno, como al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Cámara Nacional Electoral.

La respuesta del gobierno

Frente a las elecciones, las autoridades nacionales y electorales habían informado reiteradas veces, que en estos casos, se debe avisar a la autoridad de mesa para llevar adelante el reclamo luego de las elecciones.

La jefatura de gabinete informó en un comunicado lo siguiente : "Si se detecta un caso de que una persona fallecida aparezca en el padrón, se puede avisar a la autoridad de mesa, se anotan esas observaciones, y con posterioridad a las elecciones, se tramitan los reclamos".

La cuestión pasa por los casos con demasiada tardanza en su actualización.

Es que lo que llama la atención es lo desorganizado que parece el nexo entre el RENAPER y la Cámara Nacional Electoral. Dicho registro, debe comunicarle a la justicia electoral, los distintos reclamos por errores en el padrón electoral.

El problema está en que según la cámara, la última actualización de estos registros fue el 23 de agosto del mes pasado.

A pesar de esto, el descontento y la tardanza en algunos casos parece generar inquietud y desconfianza en las elecciones del país.

Desde la Cámara Nacional Electoral, respondieron al asunto tan polémico y comentaron:

No tiene atraso la registración. Podría existir algún caso excepcional que no haya sido comunicado por algún registro civil al RENAPER, o un caso reciente que haya ocurrido con posterioridad a la generación e impresión de padrones

De todos modos, puede ocurrir que una persona fallecida aparezca en el padrón, pero esto no significa que haya votado

Luego del domingo, al ver que las consultas y reclamos no cesaban, el tribunal electoral, adjudicó estas demoras a la pandemia y explicaron que dichas denuncias no se deben haber hecho de manera efectiva.

Tal como le comunicó el tribunal a TN, podrían haber surgido errores en los trámites para informar que tal persona murió, y es por esto, que quizás dicha documentación no llegó todavía al RENAPER.

A pesar de los idas y vueltas para comunicar tales errores, finalmente el organismo concluyó:

Cualquier persona que detecte que un familiar fallecido figura en el padrón electoral, debe comunicarse al siguiente número: 0800 999 7237, o escribir al mail: reclamos.padron@pjn.gov.ar

Si bien el discurso comenzó por denunciar en la mesa de votación, ahora el tribunal electoral pide que dichas denuncias se hagan al número telefónico o al mail de reclamos del padrón.

La credibilidad del tribunal nacional electoral parece perderse con los distintos discursos.

Ahora bien, el interrogante real que genera teorías y dudas sobre estos errores, surge constantemente en las redes de cada persona que pregunta: ¿Utilizarán estos votos los gobiernos de turno para sumar más puntos en sus elecciones?