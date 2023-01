En la búsqueda de votos, Alberto Fernández entregó casas

Momentos más tarde, decidió nombrar de manera directa al líder del PRO confesando:

Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. Porque yo aquello que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó el país con gente hambrienta se llama Macri.

No conforme, hizo referencia de cómo viene desarrollándose su gestión comparándola con la anterior: "yo dije 'arreglar el problema de la inflación va a llevar tiempo y va a ser muy difícil'. Y no era difícil por lo que Macri nos dejaba, que ya de por sí era muy difícil, sino por algo parecido a Macri que vino después: la pandemia". Del mismo modo, el presidente apuntó contra el Jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que al momento de hablar del índice de desocupación criticó "Hay 21 provincias argentinas en donde la desocupación es de menos del 1%. ¿Saben donde no baja? en la Ciudad de Buenos Aires, acá no baja. Porque acá parece que el trabajo no es un tema que les preocupa".