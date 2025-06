Día de especulaciones: Todos miran a CFK y Javier Milei bajó una orden

En un principio iba a realizarse una cumbre de dirigentes peronistas en el Instituto Patria pero tuvo que ser trasladada a la sede de Matheu por la cantidad de convocados. La ex presidenta será la principal oradora del acto que se llevará a cabo desde las 17.00 en esa misma sede, con motivo del “Día de la Resistencia Peronista”. Y se espera un discurso encendido.

En tanto, Javier Milei habría bajado una orden a sus funcionarios: silencio total. “No sabemos si la Corte va a actuar”, afirmó en A24 la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para agregar que en el Gobierno no querían adelantarse “para que parezca que promovemos una cosa o la otra”. ¿Le conviene o no al Presidente que CFK sea condenada? Hay quienes creen -como el politólogo Andrés Malamud- que no, ya que perdería la posibilidad de polarizar con ella, como viene haciendo.

Live Blog Post La Izquierda llama a movilizarse por CFK No sólo el peronismo se moviliza en defensa de CFK y en contra de la "proscripción". Desde la Izquierda, Nicolás del Caño llamó a movilizarse, aún recordando que "como socialistas hemos sido oposición a los gobiernos de CFK", inclusive sufriendo "represión". "Desde ese lugar es que convocamos a todo el pueblo trabajador y a quienes defienden las más elementales libertades democráticas a rechazar este intento de proscribir a CFK que le impediría postularse y al mismo tiempo le quitaría a un sector de la población el derecho a votarla en la próxima elección". image.png Myriam Bregman también expresó su "repudio": image.png

Live Blog Post Javier Milei llegó a Israel El Presidente continúa con su gira internacional. Hace instantes arribó a Tel Aviv (Israel). Se reunirá mañana en Jerusalén con Isaac Herzog, presidente de Israel, y luego con el premier Benjamin Netanyahu -cuyo futuro político podría decidirse el miércoles, cuando se tratará en la Knesset su continuidad como primer ministro- para analizar la situación en Medio Oriente. Después rezará en el Muro de los Lamentos, como ya hizo en visita anterior. El miércoles 11, Milei recibirá a los familiares de los argentinos secuestrados por Hamas en Gaza. También está previsto durante esa jornada que Milei participe de un acto en el Parque David, donde además se descubrirá una placa, realice una visita al Santo Sepulcro y un encuentro con un rabino. Al atardecer, Milei visitará la Legislatura del Estado de Israel, en la que dará un discurso y será galardonado con la entrega de la medalla oficial de la Fundación Génesis. Recibirá, a la postre, el Premio Génesis. El jueves 12, en tanto, disertará en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego encabezará el anuncio de apertura del vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv. También firmará junto a su par israelí el memorándum de entendimiento por la "democracia y la libertad", que dará muestra que "ambas naciones comparten valores similares" en regiones diferentes y una firme condena a todo tipo de antisemitismo y al terrorismo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Itongadol/status/1932167229111427347&partner=&hide_thread=false Así titulan las redes sociales la llegada a Israel del presidente Javier Milei “Aquí llega ! El mejor presidente para Israel y el pueblo judío en la historia del mundo.¡Bienvenido!”@mileihebrew @JMilei @netanyahu @Isaac_Herzog @IsraelMFA @gidonsaar @LiorHaiat @yaakov_hagoel… pic.twitter.com/taZk6mxroT — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) June 9, 2025