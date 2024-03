Con 0 autocrítica por el FdT, el PJ llamó a "recuperar la conducción del Estado"

Por el contrario, el documento se concentró en las críticas al actual gobierno e instó a sus dirigentes a prepararse para "recuperar la conducción del estado nacional".

El documento tiene 2 partes: elabora en la primera un "diagnóstico y pronóstico" sobre la situación actual, que define como "dramática" a partir de las políticas libertarias; y en la 2da plantea proyectos y propuestas.

Sostiene que "en momentos como éste, el Pueblo argentino mira, naturalmente, hacia el Peronismo porque sabe que allí reside una larga experiencia de luchas históricas, así como una reserva de futuro que puede y debe ser puesta al servicio de la Nación toda".

"Un peronismo fuerte, unido, amplio y renovado es condición imprescindible para volver a tener esperanza", agrega.

En cuanto al diagnóstico, asegura que la Argentina "está atravesando una situación realmente dramática tanto en el orden económico, como en el social y cultural" ya que el gobierno actual "desde el día en que asumió, ha desatado una batería de medidas brutales que golpean sin piedad a la mayoría de nuestro Pueblo".

"No hay rubro de la actividad económica que no se derrumbe. Al mismo tiempo, la soberanía nacional se encuentra en peligro bajo el imperio de un gobierno que no protege nuestros recursos naturales, ni defiende nuestra integridad territorial haciéndose el distraído y cómplice ante la presencia de una potencia extranjera en nuestras Islas Malvinas y mares adyacentes, dando participación a otra potencia en la administración de nuestro río Paraná, y entregando ventajas al puerto de Montevideo sin abordar el dragado del canal Magdalena", señala.

También acusa al Gobierno de "agitar odios y amenazas" contra "consensos que la sociedad argentina construyó para que la vida y las libertades colectivas e individuales estén por encima de las diferencias políticas".

Tras el desplazamiento de Alberto Fernández, la conducción partidaria quedará a cargo de los 5 vices del PJ hasta la conformación de una Comisión de Acción Política.

Luego plantea 5 puntos como propuestas con el fin de "volver a poner en marcha nuestro partido hacia una alternativa válida y posible, tanto para su futuro inmediato como mediato".

En el punto 1°) el documento considera "necesario prepararnos para recuperar la conducción del estado nacional" y propone fortalecer "nuestros bloques parlamentarios" en las elecciones legislativas del año que viene en las elecciones y "triunfar en las siguientes elecciones provinciales y nacionales".

"Esto porque resulta indispensable frenar este antiproyecto de nación del cual nada puede esperar el pueblo argentino a no ser mayor pobreza y pérdida de soberanía", añade. "Hay que poner ya manos a esa obra, porque nadie lo hará por nosotros", advierte.

Luego insta a "recuperar un auténtico federalismo de concertación" y a "recuperar y potenciar adecuadamente nuestro sistema científico-tecnológico para que podamos aplicarlo a la explotación racional y beneficiosa de nuestros enormes recursos naturales".

"El capitalismo de mercado sin control estatal alguno, es tan pernicioso como su opuesto, el capitalismo de estado. Y ni que decir de los peligros de este “anarco-liberalismo” al que confusamente se refiere el actual gobierno, munido de motosierras y un pensamiento único que maniqueamente pretende imponernos", agrega.

Reivindica la justicia social y "una adecuada distribución de la riqueza" y reclama que se den en forma simultánea.

Finalmente, el documento del Congreso del PJ exhorta "a nuestra dirigencia, a las instituciones libres del pueblo, al movimiento obrero organizado, a los partidos políticos y a los movimientos sociales que integran el campo nacional y popular, a hacer el esfuerzo necesario para concretar el anhelo de hacer realidad la felicidad del pueblo".

