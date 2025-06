CFK, el peronismo y la utopía de la ruptura oxigenada por la CSJN

El Partido Justicialista no es la gran creación de Juan Domingo Perón. Si bien es cierto que la organización vence al tiempo, el Movimiento es lo que le concede al peronismo su trascendencia. Pero no se trata de un Movimiento político sino de un Movimiento sociocultural. Esto es lo que le permite al peronismo convertirse en un sentimiento. Los políticos del siglo 21 son, en su mayoría, muy básicos y bastante ignorantes. Cuando leen eligen bestsellers de ficción y por eso se creen intelectuales. Entonces, la mayoría no entiende la importancia de que una idea política trascienda el compartimiento estanco de la política, valga la redundancia. La idea política es poderosa cuando se fusiona con la cultura popular de una sociedad. En su mayoría, los referentes del peronismo no reconocen los ejes de la fortaleza peronista, y la opinión pública intuye semejante desconexión, y entonces ocurre el escepticismo, la desmovilización y el ausentismo. Por lo demás, el eterno problema de la política y 'la Caja'. El peronismo se lleva mal con esa cuestión. ¿Lo que sucede a CFK es aplicación del Derecho o todo fue Lawfare? ¿Los políticos tienen privilegios? Temas a debatir ahora que la CSJN falló sobre CFK. En cualquier caso, en 2025 el peronismo tiene una nueva oportunidad de rebobinar. Puede parir un éxito, o de lo contrario será un fracaso. Pero depende de sí mismo. Vayamos a la columna de Sebastián Dumont: