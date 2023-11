Balacera sobre la Unidad Penitenciaria 16 ubicada en Pérez

image.png La unidad penal se encuentra en el sur provincial y fue inaugurada en la última década.

Si bien los impactos de balas no dejaron heridos entre los reclusos ni el personal de la cárcel, uno de los proyectiles impactó en una vivienda particular de la zona. A raíz de eso, la dueña de la vivienda afectada relató el incidente a Radio2 Rosario y brindó detalles: "Mi hermano estaba sentado en la vereda de mi casa y alcanzó a ver cómo sacó el arma, se le cayó el cargador y comenzó a disparar, aunque no apuntó directamente a mi casa. Lo volvió a poner y empieza a disparar. Después salió corriendo y lo esperaba un Onix blanco por La Tacuarita".