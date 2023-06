Amenazaron de muerte a Ulises Jaitt por hablar de Natacha

Jaitt sostuvo que estas circunstancias no lo harán retroceder con el esclarecimiento en torno al deceso de su hermana:

No me va amedrentar a mí una amenaza en las redes sociales. Te quieren asustar para que no sigas avanzando, con esto que se descubrió con la perito que fui a buscar, parece que la gente que mató a Natacha está con miedo y empiezan a poner palos en la rueda No me va amedrentar a mí una amenaza en las redes sociales. Te quieren asustar para que no sigas avanzando, con esto que se descubrió con la perito que fui a buscar, parece que la gente que mató a Natacha está con miedo y empiezan a poner palos en la rueda

En la nota con Juan Etchegoyen, el locutor finalizó sin filtro alguno, para recalcar nuevamente sobre lo que cree que ocurrió con la exvedette al momento de su muerte:

La bajada de linea es que se pasó de sobredosis, acomodaron la autopsia a ese relato pero no hay crimen perfecto [...] A mi hermana la mataron y la bajada de línea es que se pasó de sobredosis, acomodaron la autopsia a ese relato pero no hay crimen perfecto La bajada de linea es que se pasó de sobredosis, acomodaron la autopsia a ese relato pero no hay crimen perfecto [...] A mi hermana la mataron y la bajada de línea es que se pasó de sobredosis, acomodaron la autopsia a ese relato pero no hay crimen perfecto

Abrirán la tablet de Natacha Jaitt: "Calvario judicial"

El miércoles pasado, el periodista Ignacio González Prieto confirmó al aire de Está pasando (TN) que la Justicia otorgó 183 días para que los peritos informáticos logren abrir la tablet de Natacha Jaitt, la mediática que murió en 2019 en un salón de eventos en Benavídez. El hermano de la mediática dio detalles de esta medida:

Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada.

Y finalmente, resaltó el tratamiento que tuvo el dispositivo electrónico:

Lo de la tablet es un manoseo espantoso que hicieron. Recordemos que Natacha había hecho denuncias muy importantes de la pedofilia... la famosa noche de Mirtha Legrand, en Twitter no paraba y de repente bajó la orden que esa tablet no se tenía que abrir Lo de la tablet es un manoseo espantoso que hicieron. Recordemos que Natacha había hecho denuncias muy importantes de la pedofilia... la famosa noche de Mirtha Legrand, en Twitter no paraba y de repente bajó la orden que esa tablet no se tenía que abrir

