Advertencia de un gobernador a Milei: "Sin recursos, no habrá Pacto de Mayo"

La advertencia del Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, al Gobierno Nacional por el ajuste a las provincias.



#Argenzuela con @rialjorge pic.twitter.com/bPrSttqKrk — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 1, 2024

Vidal admitió que se reconocía como "aliado" del gobierno libertario, pero cambió su postura cuando empezaron los recortes. El último roce con la Casa Rosada fue a partir de la suspensión de transferencias a las 13 provincia -Santa Cruz entre ellas- que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación.

El mandatario santacruceño aseguró que “bajo ningún punto de vista” pueden entender por qué se llevan a cabo “medidas que los perjudican”.

“Yo me consideraba un aliado del Gobierno durante los primeros dos meses, pero después noté que somos los más perjudicados. No importa el diálogo y las ganas de consensuar, acá hay decisiones unilaterales que están perjudicando a gran parte del país y a la mayoría de las provincias. Se habla de federalismo, pero las provincias aportan, la Nación recibe esos aportes y nosotros no recibimos nada”, protestó.

En diálogo con Radio 10, el exsecretario general del gremio Petroleros acusó al Presidente de “no entender que hay gobernadores nuevos que heredaron una mala administración”. “Creo que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y se está equivocado. Los más perjudicados son los más pobres, la clase media que pasa a ser pobre y los pobres que no tienen a donde ir”, sentenció, y consideró que existe una mirada “egoísta y centralista”. “Se olvida del centro del país”, dijo.

“Al principio había diálogo y una buena relación, nos podíamos a poner de acuerdo; pero cuando se tomaron decisiones que nos perjudicaban y marcamos posturas, el Gobierno entendió que éramos enemigos, que estábamos en contra y no queríamos sacar el país adelante ”, lamentó, sobre el vínculo de Nación con las provincias.

El Gobierno recibe este jueves a los gobernadores "dialoguistas". Vidal no se encuentra entre los convocados.